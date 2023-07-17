«سيدي كرير» تقرر زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة الاستحواذ على «ايثيدكو» عبر المبادلة

وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على تنفيذ صفقة الاستحواذ على الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته ” ايثيدكو”، عبر مبادلة الأسهم.

كما وافق مجلس الادارة، على اقتراح زيادة رأس المال بحد أقصى 876.9 مليون سهم.

على أن يتم تخصيص تلك الأسهم لمساهمي شركة “ايثيدكو” المستجيبين لصفقة المبادلة، مع عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامى مساهمي شركة “سيدبك”.

واعتمد مجلس إدارة سيدي كرير للبتروكيماويات، دراسة التقييم المالي، الخاصة بشركتي سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبيك”، و المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته ” ايثيدكو”.

وبلغت القيمة العادلة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبيك”، في نهاية 2022، بلغت 23.1 مليار جنيه، طبقا لبيان سابق للشركة، موزعة على 756مليون سهم، لتبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.60 جنيه.

وبلغت القيمة العادلة للشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته ” ايثيدكو” نحو 1.8 مليار دولار، موزعة على 13.86 مليون سهم، ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم نحو 78.32 دولار أمريكي.

وكانت سيدي كرير للبتروكيماويات، قد أشارت إلي أنه تم احتساب سعر الصرف لتحديد سعر المبادلة على أساس 30.90 جنيه لكل دولار، لتصبح القيمة العادلة للشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته ” ايثيدكو” نحو 33.54 مليار جنيه.

يذكر أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، حققت خلال عام 2022، نموا في صافي الأرباح ، بنحو 131.4% خلال 2020، لتصل إلى 1.23 مليار جنيه، مقابل 535 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات سيدي كرير للبتروكيماويات 86.6%، خلال 2022، لتسجل 8.65 مليار جنيه، مقابل 5.13 مليار جنيه خلال عام 2021.