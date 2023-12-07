سيدي كرير تعتمد الموازنة الاستثمارية لعام 2024 باستثمارات 2.79 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الاستثمارية التقديرية للعام المالي 2024، باستثمارات بنسبة نمو 165.7%.

وقدرت سيدي كرير للبتروكيماويات، الاستثمارات المزمع ضخها خلال العام الجديد بنحو 2.79 مليار جنيه، مقابل 1.05 مليار جنيه خلال 2023.

وتتوزع استثمارات الشركة المزمعة بواقع 2.1 مليار جنيه مساهمة في شركات أخري، بالإضافة إلى 59.2 مليون جنيه موازنة استثمارية للمشروعات ، و 625.5 مليون جنيه للاحتلال والتجديد.

ووافق مجلس إدارة سيدي كرير، علي لمساهمة في رأسمال الشركة المصرية للايثانول الحيوي بنسبة 7.5%، بما يقدر بنحو 3 ملايين دولار، وذلك في المشروعات الخضراء التي تدعم الاستدامة لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على المشاركة بتحالف انشاء مشروع انتاج الكهرباء والبخار المشترك “CHP” بالشركة المصرية لإنتاج الميثانول الحيوي “EBIOL”، بقيمة تقديرية 15 مليون دولار، حال الترسية على التحالف لانشاء المشروع.