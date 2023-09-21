«سيدي كرير» ترجئ صفقة الاستحواذ على «ايثيدكو»

وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك”، على أرجاء صفقة الاستحواذ على شركة ايثيدكو .

وجاء القرار لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الرئيسيين للاستحواذ على حصة في رأسمال ايثيدكو، من خلال التخارج الجزئى لبعض مساهمي الشركة.

جدير بالذكر أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، سبق واعلنت عن نيتها الاستحواذ على الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته ” ايثيدكو”عبر مبادلة الأسهم.

وذلك من خلال زيادة رأس مال “سيدبك”بحد أقصى 876.9 مليون سهم، وتخصيص تلك الأسهم لمساهمي شركة ايثيدكو المستجيبين لصفقة المبادلة، مع عدم إعمال حقوق الأولوية لقدامي مساهمي شركة “سيدبك”.

وحددت دراسة التقييم المالي، الخاصة بالشركتين القيمة العادلة لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك”، في نهاية 2022، عنك 23.1 مليار جنيه، طبقا لبيان سابق للشركة، موزعة على 756مليون سهم، لتبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.60 جنيه.

وبلغت القيمة العادلة للشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته ” ايثيدكو” نحو 1.8 مليار دولار، موزعة على 13.86 مليون سهم، ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم نحو 78.32 دولار أمريكي.

وكانت سيدي كرير للبتروكيماويات، قد أشارت إلي أنه تم احتساب سعر الصرف لتحديد سعر المبادلة على أساس 30.90 جنيه لكل دولار، لتصبح القيمة العادلة للشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته ” ايثيدكو” نحو 33.54 مليار جنيه.