«سيدي كرير» تتفاوض على تمويل مشروع «البروبلين والبولي بروبلين»

تتفاوض شركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، بالتعاون مع بنك الكويت الوطنى كمستشار مالى لها، مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للمساهمة فى مشروع إنتاج البروبلين والبولى بروبلين، الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية 1.2 مليار دولار.

وقالت مصادر -ذات صلة بالمفاوضات الجارية- إن مجلسى إدارة سيدى كرير وبنك الكويت قد تلقيا إخطارا بإبداء الاهتمام من جهات دولية، من بينها بنك الاستثمار الأوروبى، لتدبير جزء من قرض تمويل المشروع، لكن الشركة لم تبت فيها لحين تحديد التكلفة الاستثمارية النهائية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن بنك الكويت الوطنى سيضخ جزءا كبيرا من التمويل بشكل ذاتى، إلى جانب المؤسسات العالمية، مؤكدة أن الشركة لم تواجه أى صعوبات فى تدبير التمويلات البنكية حتى الآن، نظراً للقيمة والعوائد المنتظرة من المشروع مستقبلا.

وسيدخل المنتج النهائى من المشروع فى عدة صناعات كالمواسير، والسجاد والألواح البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف وصناعة السيارات والمستلزمات الطبية.

وأكدت المصادر أن عددا من شركات المقاولات سحبت كراسات شروط تنفيذ المشروع، وتلقت سيدى كرير بعض العروض الفنية، وجار مناقشتها.

دراسة الاتجاه لتغطية جزئية من خلال هيئة الصادرات لدولة المقاول الفائز

وأوضحت أن سيدي كرير طلبت من المقاولين المتنافسين تمويل جزء من المشروع من خلال بنك أو هيئة صادرات الدولة التابع لها المقاول الفائز، وهو أمر مرهون باختيار جنسية المقاول.

وأشارت إلى أن الشركة تدرس العروض الفنية وتقوم بالرد على استفسارات المقاولين، الذين ينتظر أن يتقدموا بمظروف مالى “معدل” قريباً وفقا لكراسة الشروط.

وأوضحت المصادر أن سيدى كرير منفتحة على جميع آليات التمويل التى تعظم أعمالها وتسرع وتيرة إنجاز المشروع، ومنها دخول مستثمر استراتيجى، لكنها أكدت أنها لم تتلق أى عروض فى هذا الشأن، وأن القرار فى النهاية متروك للجمعية العمومية.

ولفتت إلى أن عملية زيادة رأسمال الشركة المنتظر تنفيذها بالبورصة لتمويل جزء من المشروع مرتبطة بإجمالى التكلفة الاستثمارية النهائية له، موضحة أن بنك الاستثمار الحكومى “إن آى كابيتال” يسير بخطوات جدية لاختيار مدير طرح الحصة خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت سيديك، فى وقت سابق، عن موافقة مجلس الإدارة على تحديد هيكل تمويل مشروع البروبلين والبولى بروبلين بواقع %30 حقوق ملكية و%70 قروضا بنكية.

ويتوزع هيكل ملكية سيدى كرير بين المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة %20، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى %19.23، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص %12.24، والمصرية للبتروكيماويات %6.92 وبنك الاستثمار القومى %6.92، والأهلى كابيتال القابضة %6.92، ومصر للتأمين %2.02، وبنك ناصر الاجتماعى %2، والباقى أسهم حرة التداول بالبورصة.