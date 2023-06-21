«سيديكو» للأدوية تحقق 659 مليون جنيه مبيعات خلال الربع الأول من 2023

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«سيديكو» للأدوية مبيعات بقيمة 659 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

كما سجلت شركة «سيديكو» للأدوية مبيعات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 50% في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس شركة سيديكو للصناعات الدوائية، إحدى شركات مجموعة أكديما، أنّ مصنع سيديكو لمستحضرات الأورام يمثل صرحًا دوائيًا عملاقًا هو الأول من نوعه بالمنطقة.

وأضاف أنه منذ اليوم الأول لإنشاء المصنع قدمت أجهزة الدولة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وهيئة الدواء المصرية، للشركة جميع التسهيلات والموافقات والدعم، وهو ما ساهم في خروج هذا المشروع للنور خلال زمن قياسي لم يتخطى عام ونصف.

وأشار إلى أن التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج مستحضرات علاج الأورام الأول من نوعه في مصر، قد بدأ في فبراير الماضي بإجمالي استثمارات مليار جنيه، ويستهدف إنتاج نحو 90 مستحضرًا دوائيًا لعلاج الأورام، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأدوية الاستراتيجية وتوجيه باقي الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا.

ولفت «الغمراوي» إلى أن المصنع يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء في مصر، خاصة من المستحضرات والأدوية الأكثر احتياجًا مثل أدوية الأورام.

كما سيعمل المصنع على تحقيق وفورات كبيرة من العملات الصعبة التي تتكبدها موازنة الدولة في استيراد أدوية السرطان من الخارج، والتي تعد من أكثر الأدوية تكلفة على الإطلاق.