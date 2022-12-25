«سيديكو» للأدوية تحقق مليار جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة « سيديكو» للأدوية مبيعات بقيمة مليار جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

كما حققت شركة جنوب مصر للصناعات الدوائية «سيديكو» مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

وتمتلك «سيديكو» مصنعًا بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 70 ألف متر مربع، ويخصص لتصنيع أكثر من 250 مستحضراً، أبرزها البنسلين والأنسولين والهرمونات وعدد من الأدوية المُختلفة.

وقالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس شركة أكديما للأدوية، إنَّ الشركات المصرية تُغطي نحو 88% من احتياجات السوق المحلية، وبالباقي أدوية مستوردة عالية الكفاءة.

وأوضحت أن الشركة تتبعها 18 شركة، منها 11 شركة دوائية، أهمها إيبكو، والمهن الطبية، وسيديكو، وأكتوبر فارما، وأكديما إنترناشيونال. إلى جانب 3 شركات تجارية وشركة للأبحاث العلمية، و3 شركات للمستلزمات الطبية تمثل 20% من سوق الدواء المصري، مشيرة إلى أن هذه الشركات تنتج 850 صنفاً دوائيًا تمثل 35 مجموعة دوائية.

وأشارت فى تصريحات لـ «المال»، إلى أن «أكديما» حصلت على ترخيص لإنشاء مصنع لإنتاج بعض الخامات الدوائية فى مصر، موضحة أن شركتها تدرس تخصيص أراضٍ فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ يقام المصنع على مساحة 70 ألف متر، مضيفةً أن قيمة الاستثمار تبلغ نحو 70 مليون دولار.

تستهدف «سيديكو» للصناعات الدوائية، افتتاح مصنع لتوفير الأدوية التي تستخدم لعلاج الأورام بأسعار مخفضة في السوق المحلية بحجم استثمارات يصل إلى 900 مليون جنيه تمول ذاتيًا.