«سيديكو» تستقبل وفدًا برتغاليًا لبحث التعاون في إنتاج وتسويق أدوية الأورام

استقبل

علي الغمراوي رئيس شركة سيديكو للأدوية وفدًا رفيع المستوى يمثل كبرى شركات الأدوية والهيئات الدوائية الرسمية في دولة البرتغال، بمصنع سيديكو لمستحضرات الأورام.

استمع الوفد البرتغالي لشرح مفصل عن المصنع ومراحل إنشائه ومساحته وإمكانياته والأدوية التي ينتجها، والأدوية التي من المخطط إنتاجها مستقبلًا، بالإضافة لتوضيح المراحل الإنتاجية المختلفة ومنطقة المعامل، وطاقته الإنتاجية ومراحل العمليات التصنيعية والتي تتضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية في الإنتاج واختبارات الجودة والأمان والفعالية والصلاحية والمعامل وغيرها من التقنيات الحديثة التي يضمها المصنع الذي تم افتتاحه حديثًا. ثم أجاب مسئولي المصنع عن جميع استفسارات الوفد البرتغالي حول المصنع.

قال الدكتور علي الغمراوي إن الوفد يضم أهم القيادات الدوائية من مؤسسات وهيئات الدواء البرتغالية وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص.

وأضاف أن هذه لمصنع سيديكو لمستحضرات الأورام تعد شهادة هامة على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه مصر إقليميًا في مجال علاج الأورام.

قال جواو بيدرو مينديس-رئيس الرابطة البرتغالية لصناعة الأدوية (APIFARMA) ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال البرتغالي إن المصنع يمثل نموذجًا لأحدث مصانع أدوية الأورام في العالم.

مصنع سيديكو لأدوية الأورام يطبق أعلى المعايير العالمية

ويطبق أعلى المعايير العالمية في تداول المواد الخام والعمليات الإنتاجية وإجراءات التعقيم ومراقبة واختبارات الجودة والمعامل.

أقيم مصنع سيديكو لمستحضرات الأورام على مساحة 1250 مترا مربعا على 4 طوابق وباستثمارات تصل إلى مليار جنيه خلال فترة زمنية قياسية.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد إلى 10 ملايين فيال سنويًا، ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعاته إلى 1.358 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ضم الوفد كل من جواو بيدرو مينديس رئيس الرابطة البرتغالية لصناعة الأدوية (APIFARMA) ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال البرتغالي، وميغيل برناردو جينستال عضو الرابطة البرتغالية لصناعة الأدوية(APIFARMA)، وأنطونيو أوغوستو دي ميراندا عضو الرابطة البرتغالية لصناعة الأدوية (APIFARMA)والرئيس التنفيذي لشركة (TECNIMEDE) Sociedade Técnico-Medicinal، وإيما إيزابيل جوفيا-رئيس الرابطة الوطنية للصيدلة (ANF)، وآنا إيزابيل دا سيلفا-عضو الرابطة الوطنية للصيدلة (ANF)، وجواو فريدريكو سانتانا الرئيس التنفيذي لمجموعةMEDINFAR ، ويواكيم أنطونيو دي ماتوس-الرئيس التنفيذي لمجموعة FHC ، وماريا ليونور بيانكارد- مدير أول الأسواق الناشئة شركة بيال للأدوية.