«سيديكو» تحقق مبيعات بقيمة 561 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

وصلت مبيعات شركة جنوب مصر للصناعات الدوائية «سيديكو» إلى 561 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022.

كما حققت شركة جنوب مصر للصناعات الدوائية « سيديكو» مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

وكشفت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، أن المجموعة المالية هيرميس، وشركة سيديكو للصناعات الدوائية التابعة تتنافسان خلال الفترة الراهنة للاستحواذ على شركة «يو بي فارما» للأدوية.

وقالت «غراب»، إنَّ الشركات المصرية تُغطي نحو 88% من احتياجات السوق المحلية، وبالباقي أدوية مستوردة عالية الكفاءة.

وأوضحت أن الشركة تتبعها 18 شركة، منها 11 شركة دوائية، أهمها إيبكو، والمهن الطبية، وسيديكو، وأكتوبر فارما، وأكديما إنترناشيونال. إلى جانب 3 شركات تجارية وشركة للأبحاث العلمية، و3 شركات للمستلزمات الطبية تمثل 20% من سوق الدواء المصري، مشيرة إلى أن هذه الشركات تنتج 850 صنفاً دوائيًا تمثل 35 مجموعة دوائية.

وقال الدكتور طارق أبو العينين، مدير شركة «أورجانون مصر» للأدوية، إن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية طرح 3 أدوية جديدة لتوطينها في السوق المصرية، موضحًا أن الشركة اتجهت لتطوير بعض أدويتها وتصنيعها في السوق المحلية بسبب مشاكل استيراد المواد الخام وارتفاع سعر الدولار.

وأشار إلى أن شركة أورجانون مصر قلصت حصتها خلال الفترات الماضية من 20 إلي 7%، بسبب عدم مشاركتها فى زيادات رأس المال التي طلبتها «سيديكو».

وتمتلك «سيديكو» مصنعًا بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 70 ألف متر مربع، ويخصص لتصنيع أكثر من 250 مستحضراً، أبرزها البنسلين والأنسولين والهرمونات وعدد من الأدوية المُختلفة.