«سيديكو» تحقق مبيعات بـ 1.6 مليار جنيه خلال 2021

حققت شركة جنوب مصر للصناعات الدوائية « سيديكو» مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021.، وحققت مبيعات بقيمة 342.9 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري 2022 .

قالت الدكتورة ألفت غراب، رئيس شركة أكديما للأدوية، إنَّ الشركات المصرية تُغطي نحو 88 بالمئة من احتياجات السوق المحلي، وبالباقي أدوية مستوردة عالية الكفاءة.

وأوضحت أن الشركة تتبعها 18 شركة، منها 11 شركة دوائية، أهمها إيبكو، والمهن الطبية، وسيديكو، وأكتوبر فارما، وأكديما إنترناشيونال. إلى جانب 3 شركات تجارية وشركة للأبحاث العلمية، و3 شركات للمستلزمات الطبية تمثل 20% من سوق الدواء المصري، مشيرة إلى أن هذه الشركات تنتج 850 صنفاً دوائيًا تمثل 35 مجموعة دوائية.

وأشارت فى تصريحات لـ «المال»، أن «أكديما» حصلت على ترخيص لإنشاء مصنع لإنتاج بعض الخامات الدوائية فى مصر، موضحة أن شركتها تدرس تخصيص أراضٍ فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ يقام المصنع على مساحة 70 ألف متر، مضيفةً أن قيمة الاستثمار تبلغ نحو 70 مليون دولار.

تستهدف «سيديكو» للصناعات الدوائية، افتتاح مصنع لتوفير الأدوية التي تستخدم لعلاج الأورام بأسعار مخفضة في السوق المحلية بحجم استثمارات يصل إلى 900 مليون جنيه تمول ذاتيًا.

وتمتلك «سيديكو» مصنعًا بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 70 ألف متر مربع، ويخصص لتصنيع أكثر من 250 مستحضراً، أبرزها البنسلين والأنسولين والهرمونات وعدد من الأدوية المُختلفة.

وتستمر العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، في العمل على الانتهاء من إجراءات صفقة بيع حصتها في شركة «يو بي فارما» والبالغة نحو 99.9% إلى شركة ايبيكو للصناعات الدوائية.

قالت الدكتورة ألفت غراب، إنَّة من المستهدف تنفيذ الصفقة قبل نهاية العام الجاري بقيمة تتراوح بين 700 إلى 800 مليون جنيه، مشيرة إلى أن «يو بي فارما» تتولى إنتاج أكثر من 150 منتجًا دوائيًا، ولديها طاقات عمل كبيرة، وتغطي كافة أنحاء الصعيد، ما يجعلها أحد الاستثمارات المستقبلية الهامة لشركة ايبيكو