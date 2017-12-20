سيدى كرير تحدد 17 جنيهًا للدولار فى موازنة 2018

شريف عمروافقت شركة "سيدى كرير" للبتروكيماويات، على الموازنة التقديرية للعام المقبل، مع تحديد سعر الدولار بـ 17 جنيهًا.وأظهرت الموازنة التقديرية للشركة، عن استهدافها زيادة نسبة الأرباح 13%، فى العام المقبل، لتحقق ربح 927.9 مليون جنيه، مقابل 823.1 مليون جنيه أرباح مستهدفة 2017، مستندة على تقديراته

شريف عمر

وافقت شركة “سيدى كرير” للبتروكيماويات، على الموازنة التقديرية للعام المقبل، مع تحديد سعر الدولار بـ 17 جنيهًا.

وأظهرت الموازنة التقديرية للشركة، عن استهدافها زيادة نسبة الأرباح 13%، فى العام المقبل، لتحقق ربح 927.9 مليون جنيه، مقابل 823.1 مليون جنيه أرباح مستهدفة 2017، مستندة على تقديراتها لزيادة الإيرادات إلى 5.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات مستهدفة 4.5 مليار جنيه فى العام الحالى.

وأوضحت الشركة، فى بيان مرسل لإدارة البورصة، اليوم الأربعاء، أنها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 1.03 مليار جنيه فى العام المقبل، منوعة ما بين 919 مليون جنيه لمشروعات جديدة، و114 مليون جنيه مخصصة للإحلال والتجديد.

ويتداول سهم سيدى كرير مؤخراً قرب مستوى 24.33 جنيه، فى حين يبلغ رأسمالها 1.050 مليار جنيه، وتعمل فى مجال صناعة البتروكيماويات وغاز الإثيلين والبولى إيثلين.

كانت “المال” قد نشرت مؤخراً توقعات لمحللى الاقتصاد ببعض بنوك الاستثمار المحلية، بشأن اتجاهات سعر صرف الدولار خلال العام الثانى من التعويم، وأجمعوا أن هناك تحسن تدريجى مرتقب فى قيمة الجنيه، بوتيرة بطيئة ومعدلات منخفضة، مع توقعات بتداول الدلار قرب مستويات 17 و16 جنيهًا.