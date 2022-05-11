«سيدل العالمية» تستهدف تعاقدات بقيمة 1.7 مليار يورو عالميا خلال 2022

قال رياض صبرا، مؤسس شركة «SAS»، وكيل «سيدل العالمية» فى مصر، إن «سيدل» تستهدف إتمام تعاقدات بقيمة 1.7 مليار يورو على الصعيد العالمى خلال العام الجارى 2022.

وتعمل «سيدل العالمية» فى تصنيع خطوط وماكينات نفخ وإنتاج الزجاجات وتعبئة المشروبات الغازية والمياه، وهى مملوكة بالكامل لشركة «تتراباك للتصنيع المحدودة» ومقرها فرنسا.

وأضاف أن تعاقدات السوق المصرية قد تسجل حوالى 30 مليون يورو من بين القيمة الإجمالية، لافتا إلى أن “سيدل العالمية” تتعامل مع حوالى 160 سوقا على مستوى العالم من بينها مصر.

وأوضح صبرا فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن “سيدل العالمية” كانت قد وردت خطوط تعبئة للسوق المصرية خلال العام الماضى 2021 بقيمة 30 مليون يورو أيضًا من بينها تعاقد تم مع شركة هاينز مصر بقيمة 15 مليون يورو، والباقى لصالح مجموعة من شركات تعبئة المياه.

وقال إن “سيدل العالمية” أبرمت تعاقدًا واحدًا خلال الربع الأول من العام الجارى، مع شركة مصرية على توريد خطين للتعبئة وهناك عدة تعاقدات جديدة يتم بحثها خلال الوقت الراهن.

وكشف أن شركات «كوكاكولا» و«بيبسى كولا» و”صافى Safi Waters” تتفاوض خلال الفترة الحالية مع “سيدل العالمية” لتقوم بدور الوسيط بينها وبين شركات عالمية تعمل بمجال إعادة تدوير الزجاجات المستعملة بغرض التوجه لاستخدام العبوات القابلة لإعادة التدوير.

وأضاف أن دور «سيدل العالمية» يتمثل فى القيام بدور الوسيط بين الشركات المصنعة التى ترغب فى استخدام العبوات المُعاد تدويرها والأخرى التى تتولى عمليات إعادة التدوير.

وأوضح أن «سيدل» لها دور آخر كونها تتولى المرحلة الأخيرة لنفخ الزجاجة المُعاد تدويرها وتعبئتها من خلال الخطوط الخاصة بها.

وعلى جانب آخر، وفيما يتعلق بتأثيرات الظروف الراهنة على أداء «سيدل العالمية»، قال إن الشركة تأثرت بشكل كبير بوقوع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إذ تعطلت العديد من عمليات الشركة فى البلدين.