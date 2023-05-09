سيدة وزوجها يشتركان في قتل سائق «توك توك» لسرقته في كفرالشيخ

ارتكبت سيدة وزوجها جريمة قتل سائق “توك توك” في محافظة كفر الشيخ، بعد استدراجه وتقييده بحبل وطعنه بسلاح أبيض في الرقبة، حتى يتمكنا من سرقة مركبة “توك توك” مملوكة له، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجناة.

بدأ كشف تفاصيل الحادث، بعدما تلقى مركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، بلاغًا من بعض الأهالي بالعثور على جثمان شخص مُقيدة القدمين بحبل وبها جرحين طعنيين بالرقبة، ومُلقاة أعلى جسر بدائرة المركز، وعُثر بجوارها على سكين مدمم.

وبالفحص أمكن تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه قائد مركبة “توك توك” مقيم بدائرة المركز، وباستدعاء والده قال إنه نجله خرج من المنزل بمركبة “توك توك” خاصته بتاريخ 5 الجاري ولم يعد.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكلة بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ عن أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل “لها معلومات جنائية”، وأحد الأشخاص زوجها عرفيًا “له معلومات جنائية”.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

واعترفت المتهمة الأولى بسابقة تعرفها على المجني عليه، وبتاريخ الواقعة انفقت مع المتهم الثاني على استدراجه لمحل العثور بمركبة “توك توك” قيادته لسرقته.

وأضافت أنها تواصلت هاتفيًا بالمجني عليه وطلبت منه التقابل بمحل العثور، ولدى حضوره استقلت مركبة “توك توك” برفقته وكان في انتظارهما المتهم الثاني، وأثناء مرورهما استوقفه المتهم الثاني واعتدى عليه باستخدام سكين كان بحوزته مما أودى بحياته.

وعقب ذلك قيد قدميه بحبل واستولى على مركبة “توك توك”، حافظة نقوده، هاتفه المحمول، وأرشدا عن المركبة ومتعلقات المجني عليه المستولي عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.