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سيدة متسولة تبلغ بوفاة طفلتها الرضيعة: نمت عليها بالخطأ

بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.
أماني عوض 1:56 م, الأحد, 29 نوفمبر 20 1:56 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

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اختنقت طفلة رضيعة تبلغ من العمر 45 يومًا، أثناء تواجدها بالقرب من والدتها المتسولة بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، التي رجحت في استجوابها أمام الأجهزة الأمنية أن تكون قد نامت عليها دون أن تشعر ما أدى لمصرعها.

كان قسم شرطة دار السلام، قد تلقى بلاغًا من سيدة متسولة في العقد الثاني من العمر، ومقيمة بغرفة بمنزل بعزبة خيرالله، عن وفاة طفلتها.

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وقالت في البلاغ إنها اكتشفت وفاة نجلتها الرضيعة “رحمة” تبلغ من العمر 45 يومًا -لم يصدر لها شهادة ميلاد- أثناء استيقاظها من نومها.

ورجحت الأم في البلاغ سبب الوفاة إلى نومها على الطفلة عن طريق الخطأ دون أن تشعر.

وبالفحص اتضح عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالطفلة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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