لايف

سيدة سرقت بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من زميلاتها بـ«الجيم»: غافلتهم أثناء التدريب

انتحلت صفة واتصلت بخدمة العملاء واستخدمت الأموال في التسوق الإلكتروني.
أماني عوض 6:01 م, الأثنين, 15 فبراير 21 6:01 م, الأثنين, 15 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة في محافظة القاهرة، عن اكتشافها سحب مبالغ مالية من حسابها بأحد البنوك، من خلال إستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها، في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني الأجنبية على شبكة الإنترنت بدون علمها، خلال عام 2020 رغم تواجدها خارج البلاد في تلك الفترة.

حيلة سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني

وبعد التنسيق مع مسئولي البنك، أفادوا بأن العمليات الشرائية تمت على مواقع التسوق الإلكتروني الأجنبية، من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكية.

اقرأ أيضا  الداخلية: ضبط 12.9 ألف شخص غير ملتزمين بالكمامات في يوم

وأوضحوا أن هناك إحدى الفتيات كانت تتصل بخدمة العملاء بالبنك، من رقم هاتف أرضي “محدد”، وانتحلت صفة العميلة، وكانت ترد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات العميلة، ما أدى إلى تمرير تلك العمليات الشرائية، رغم اتخاذ البنك كافة الإجراءات الإحترازية.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

اعترافات المتهمة: ذهبت «جيم» بمصر الجديدة وسرقت زميلاتي

وكشفت التحريات عن استغلال السيدة المذكورة ترددها على إحدى مراكز التدريب “جيم”، بمنطقة مصر الجديدة وغافلت زميلاتها المترددات عليه، بينهن الشاكية.

اقرأ أيضا  السيسي يهنئ الأهلي على الفوز بالمركز الثالث في مونديال الأندية

وأضافت التحريات أن المتهمة استولت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بها، من خلال تصوير تلك البطاقات بهاتفها المحمول واستخدام تلك البيانات، عقب ذلك في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني خارج وداخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت المتهمة المذكورة وبحوزتها هاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وأبدت استعدادها لرد المبالغ المالية المستولي عليها للشاكية.

تنسيق الأمن مع البنوك لفحص الحسابات

وبفحص جهاز الهاتف المحمول المضبوط، تبين أنه محمل بالعديد من صور بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوب صدورها للعديد من البنوك، والمدون بها العديد من الأرقام التعريفية الخاصة بتلك البطاقات بهدف استخدامها بعمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

اقرأ أيضا  بداخلها 1807 أطنان.. ضبط 7 مصانع عشوائية لإنتاج زيوت الطعام بالقليوبية والشرقية (صور)

وبتطوير مناقشة المتهمة، وبمواجهتها بما أسفر عنه فحص الهاتف المضبوط، أقرت بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بإحدى السيدات، واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية.

فيما تواصلت أجهزة الأمن التنسيق مع مسئولي البنوك المصرية، لفحص العمليات التي تمت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولي عليها، والموجود بياناتها على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، والتواصل مع أصحاب تلك البطاقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الأرصاد الجوية: رياح مثيرة للرمال على القاهرة الكبرى والصعيد خلال 3 أيام المقبلة

دعاء محمود 6:25 م, الأثنين, 15 فبراير 21

ضبط 4 أشخاص بسبب التنمر على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

أماني عوض 6:20 م, الأثنين, 15 فبراير 21

سفارة كوريا الجنوبية : مدير جديد للمركز الثقافي الكوري بمصر

سمر السيد 5:20 م, الأثنين, 15 فبراير 21

بالقاهرة وبورسعيد.. قتل سائق بسبب أولوية شراء المأكولات وإحباط مشاجرة «جيران»

أماني عوض 5:02 م, الأثنين, 15 فبراير 21

ملابسات غياب «فتاة الشرقية»: تركت المنزل لخلافات مع والدتها

أماني عوض 4:35 م, الأثنين, 15 فبراير 21

«التعليم العالى» تعلن تفاصيل منح الحصول على الدكتوراه من الصين

جهاد سالم 3:29 م, الأثنين, 15 فبراير 21