«سيدة حرضت شخصين على قتل زوجها».. كشف لغز العثور على جثمان «نجار» بدمياط

أنهت سيدة حياة زوجها بعدما دبرت للجريمة، بالاشتراك مع شخصين آخرين استدرجه أحدهما، ثم اعتدى الآخر عليه حتى فارق الحياة، ثم ألقى الجثمان بمجرى مائي بمحافظة دمياط، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجناة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة دمياط ، بلاغًا بالعثور على جثة شخص مجهول في أحد المجاري المائية، وعقب إنتشالها تبين وجود جرح بالرأس من الخلف وكدمات بالوجه.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليه “نجار” -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط.

كما توصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ- بالاتفاق مع زوجة المجني عليه.

واتضح أنه في سبيبل تنفيذ مخططهما اتفق المذكور مع بائع خضروات -مقيم بمحافظة الشرقية- على إستدراج المجني عليه لغرفة مُلحقة بمزرعة خاصة بوالده بمركز كفر البطيخ، بدعوى تناول الطعام.

وأكدت التحريات أنه أثناء ذلك اعتدى على المجني عليه “بعصا خشبية” على رأسه من الخلف حتى فقد توازنه، وأجهز عليه بمساعدة بائع الخضروات حتى فارق الحياة ثم وضع جثمانه داخل جوال بلاستيكي وحمله على الدراجة النارية ملكه، وألقاه بمكان العثور والتخلص من أدوات الجريمة بذات المجرى المائي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبط المتهمين، وكذا زوجة المجني عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.