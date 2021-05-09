اتصالات وتكنولوجيا

سيدة توثق إتلاف كبائن تليفونات المصرية للاتصالات (فيديو)

في منطقة حلوان
المال - خاص 1:27 م, الأحد, 9 مايو 21 1:27 م, الأحد, 9 مايو 21

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو سجلته سيدة شجاعة يوثق للحظة قيام بعض الخارجين على القانون بإتلاف كبائن التليفونات والإنترنت التابعة للشركة المصرية للاتصالات في منطقة حلوان ما ينتج عنه تعطيل خدمات الاتصالات في المنطقة وهو ما يعد جريمة أمنية جنائية كبرى.

وأظهر الفيديو شجاعة هذه السيدة في مواجهة المجرمين، وإصرارها على تصوير الحادثة وتصوير أرقام السيارة التي استخدمها الخارجون على القانون وهي “ب د أ 136” وتقوم الجهات المختصة حاليا بالتحقيق في الحادثة وملاحقة المتهمين.

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وتتسبب عمليات إتلاف كبائن الاتصالات في تعطيل خدمات الاتصالات في المناطق التابعة لها، ومن المعروف أن المصرية للاتصالات اتخذت في الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات التي تضمن مراقبة هذه الكبائن بشكل مستمر ومتابعة أي عطل ينتج عن إتلافها.

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بقلم المال - خاص

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