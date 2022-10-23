سيدة تنفذ جريمة قتل زوجها بمساعدة صديقه في الإسكندرية (تفاصيل)

اشتركت سيدة في ارتكاب جريمة قتل زوجها بعدما دبرتها مع صديقه في محافظة الإسكندرية ، وإلقاء الجثمان بمجرى مائي للتخلص منه، بسبب نشوب خلافات بينهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجناة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الاسكندرية ، بلاغًا بالعثور على جثة شخص في أحد المجاري المائية بدائرة القسم.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالاسكندرية ، أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجة المتوفي وصديقه -له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبشواي بالفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، لوجود خلافات مع المجني عليه واتفقا سويًا على التخلص منه.

وأضاف أحد المتهمين أنه أوهمه صديقه بوجود فرصة عمل بمنطقة النوبارية وساعدته الثانية في إقناعه بالذهاب معه، وعقب الوصول للمكان المشار إليه غافله واعتدى عليه بالضرب بقطعة من الحجارة فسقط مغشيًا عليه وفارق الحياة، فتخلص منه وإلقائه داخل الترعة المشار إليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.