سيدة تقود عصابة سرقة سيارات نقل بالإكراه في الطريق الأوسطي.. وضبط الجناة (تفاصيل)

قادت سيدة عصابة متخصصة في سرقة سيارات نقل بالإكراه وتحت تهديد السلاح بالطريق الأوسطي في محافظة القاهرة ، بعد استخدامها حيلة بأنها ضلت الطريق وتستوقف السيارة ثم يظهر باقي أفراد العصابة وبعد تهديد السائق يتمكنوا من سرقتها كرهًا عن قائدها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين.

أفراد عصابة سرقة

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من سائق بإحدى الجهات الحكومية، قال إنه أثناء سيره بالسيارة نقل قيادته تابعة لجهة عمله، فوجئ باستيقاف شخصين ملثمين يستقلان ميكروباص وإطلاق أحدهما طلقة من سلاح ناري بحوزته وإنزاله عنوة من السيارة قيادته وسرقتها ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم سائق -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة- ووراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سائق آخر وإحدى السيدات.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين أمكن ضبط السائقين أثناء استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

حيلة سيدة

وعُثر بحوزتهما على طبنجة معدلة، المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وطلقتان من ذات العيار، كما أمكن ضبط المتهمة الأخيرة أثناء استقلالها سيارة “ملك زوجها”.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه اتفق مع المتهمين الآخرين على التوجه للطريق الأوسطي بدائرة القسم، وقامت المتهمة الثالثة باستخدام السيارة قيادتها في تعطيل ضحيتهم باستيقافه بدعوى أنها ضلت الطريق، وأثناء ذلك استوقف المتهمين المذكورين وتهديده باستخدام السلاح الناري المضبوط، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط السيارة بمكان إخفائها.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.