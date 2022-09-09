سيدة تستغيث من استيلاء أشقائها على ميراثها وتهديدها.. والأمن يكشف الملابسات

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر بعض المواقع الإخبارية، يتضمن استغاثة سيدة من استيلاء أشقائها على ميراثها وتهديدها في محافظة القاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها -مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية في القاهرة- وتبين تحرير محضر بقسم شرطة الشرابية بتاريخ 29/8/2022 ضد أشقائها (ربة منزل، عاطل) لوجود خلافات بينهم حول الميراث بشأن شقة سكنية ، وذلك لتأجيرها إلى شخص دون علمهما.

وعقب علمها توجهت إلى الشقة، وأحدثت بعض التلفيات بها، وحرر المستأجر محضرًا ضدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حينه، وفي وقتٍ لاحق حضرت الشاكية واتهمت شقيقيها بتهديدها.

وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أنكرا التُهم المنسوبه إليهما، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.