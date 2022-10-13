سيدة تدبر جريمة قتل شخص ابتزها في الشرقية

ارتكبت سيدة جريمة قتل شخص بعدما ابتزها بنشر صورًا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فدبرت للواقعة بالاشتراك مع 5 آخرين، وإلقاء الجثمان في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تعود الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية ، بلاغًا بالعثور على جثة لأحد الأشخاص، وبها طلق ناري.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية ، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليه.

وتبين أن المتهم مالك محل بقالة، وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة، ربة منزل و5 عاطلين -لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديريتي أمن القليوبية وأسوان، أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفت الأولى بوجود علاقة بينها والمجني عليه وصور لها مقاطع لابتزازها، فاتفقت مع المتهمين على التخلص منه مقابل مبلغ مالي.

ورصدت تحركات المجني عليه، وعقب وصوله لمحل البلاغ مُستقلاً دراجة نارية قاموا بملاحقته وأطلق أحدهم عيار ناري، من فرد محلي كان بحوزته تجاهه فأودى بحياته، واستولوا على دراجته النارية، هاتفه المحمول.

وعقب ارتكاب الواقعة قابلت الأولى باقي المتهمين ودفع مبلغ مالي، وأرشدوا عن السلاح المستخدم، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وأضافوا أنهم أنفقوا باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.