سيدة تخطف نجلة طليقها في القاهرة لتصفية خلافات مالية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدة متهمة بارتكاب جريمة خطف نجلة طليقها “طالبة” في محافظة القاهرة ، وذلك بسبب خلافات بينهما.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من شخص بتغيب نجلته “طالبة” أثناء توجهها للمدرسة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل لمشاهدة طليقة المُبلغ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية أثناء اصطحابها الطفلة من أمام المدرسة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة المبلغ بغيابها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لسابقة زواجها من والد الطفلة المتغيبة وانفصالهما بالطلاق، ونظرًا لوجود خلافات مالية بينهما، قررت خطف نجلته للانتقام منه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.