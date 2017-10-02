سيدة تحذر حضور حفل لاس فيجاس قبل المجزرة

إعداد– عبدالغفور أحمد محسنقالت شاهدة عيان لقناة فوكس نيوز الإخبارية إن امرأة حذرتهم من الموت قبيل دقائق من الهجوم المسلح الذي أودى بحياة 50 شخصا وإصابة المئات في حفل موسيقي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.وتابعت :"رجل وامرأة كانا ضمن الحضور انسحبا من الحفل فجأة، وقبل مغادرتها قالت المرأة مازحة

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن

قالت شاهدة عيان لقناة فوكس نيوز الإخبارية إن امرأة حذرتهم من الموت قبيل دقائق من الهجوم المسلح الذي أودى بحياة 50 شخصا وإصابة المئات في حفل موسيقي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وتابعت :”رجل وامرأة كانا ضمن الحضور انسحبا من الحفل فجأة، وقبل مغادرتها قالت المرأة مازحة لإحدى الفتيات:ستموتين .. كلنا سنموت “!.

وكانت شرطة لاس فيجاس قد اشتبهت في أن ماريلو دانلي، المرأة التي جرى تعريفها لاحقا بأنها رفيقة ديفيد بادوك منفذ الهجوم، شاركت في تنفيذ المجزرة.

لكن لاحقا، وبحسب صحيفة نيويورك بوست، قالت الشرطة إنها استبعدت دانلي من قائمة المشتبه بهم لوجودها خارج البلاد، وقالت إن منفذ العملية استخدم بطاقة هويتها في الفندق الذي نفذ منه العملية، ما أدى إلى الاشتباه فيها.

وبحسب نيويورك بوست، فإن دانلي أسترالية من أصول آسيوية وتبلغ من العمر 62 عاما، وكانت تعمل في قطاع الكازينوهات.

ولم تعلق الشرطة على رواية شاهدة العيان الأمريكية.

وكانت شرطة لاس فيجاس قد كشفت أن منفذ الهجوم هو ستفين كريج بادوك، أمريكي يبلغ من العمر 64 عاما، ويقطن في ولاية نيفادا الأمريكية.

وتحدثت تقارير إعلامية بعد العثور على جثة بادوك، عن أنه قتل برصاص الشرطة بينما قالت أخرى إنه انتحر بعد تنفيذ الهجوم.