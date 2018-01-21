سيدة تجمع توكيلات خالد علي وترفض تسليمها للحملة بالمنوفية

سلوى عثمان تقدمت حملة المرشح الرئاسي خالد علي، بشكوى تلغرافية لمأمور قسم شرطة تلا بمحافظة المنوفية، بعد استيلاء سيدة مجهولة على أكثر من مائتي توكيل ترشح تخص خالد علي، ورفضت تسليمها لمندوب الحملة في المحافظة. واصطحب سالم إبراهيم، مندوب الحملة بمركز تلا، السيدة المجهولة للقسم ليفاجأ

سلوى عثمان

تقدمت حملة المرشح الرئاسي خالد علي، بشكوى تلغرافية لمأمور قسم شرطة تلا بمحافظة المنوفية، بعد استيلاء سيدة مجهولة على أكثر من مائتي توكيل ترشح تخص خالد علي، ورفضت تسليمها لمندوب الحملة في المحافظة.

واصطحب سالم إبراهيم، مندوب الحملة بمركز تلا، السيدة المجهولة للقسم ليفاجأ بتحريرها محضرا ضده بعدم التعرض لها، وإصرارها على عدم تسليمه التوكيلات، فيما امتنع القسم عن تحرير محضر لموكلنا.

وقال سالم إن القسم رفض طلبه باستلام التوكيلات، مشيرا إلى تعرضه لاعتداءات لفظية داخل القسم، كما قام مسئول بالقسم بتوجيه السباب للحملة أيضا، بالإضافة إلى رفضهم تحرير محضر ضد السيدة التي استولت على التوكيلات من البداية.

وأضاف أن السيدة المجهولة قالت له نصا: “مالكمش توكيلات عندي”، وأن ضابط الشرطة قال له: “كل واحد يلم توكيلات ومالناش دعوة”.

وأرسلت الحملة شكوى حول الواقعة، تلغرافية إلى مأمور قسم تلا جاء نصها:

السيد العميد مأمور قسم تلا، بمحافظة المنوفية

مقدمه لسيادتكم/ محمد عيسى المحامي وكيلًا عن الأستاذ خالد علي عمر المرشح الرئاسي المحتمل.

تم إبلاغنا من قبل مندوب جمع توكيلات التأييد الخاصة بترشح الأستاذ خالد للانتخابات الرئاسية لعام 2018، بأن هناك أشخاصا مجهولين يقومون بالاستيلاء على التوكيلات التي يحررها المواطنون لتأييد الأستاذ خالد علي للترشح، وأن هناك مواطنة تَدَّعِي أنها مندوبة جمع التوكيلات بمركز تلا، قامت بالاستيلاء على مئات التوكيلات.

ونشير إلى أن مندوبنا الرسمي هو سالم إبراهيم وقد طلبنا منه تحرير محضر بهذه الواقعة.

ولذلك فإننا نتقدم بهذه الشكوى آملين اتخاذ اللازم حيال هذه الواقعة.

يأتي ذلك فيما تتعرض الصفحة الرسمية لحملة خالد علي، لحملة ريبورتات لمحاولة إغلاقها، منذ أمس، ما أدى إلى تعطيل رفع الصور والمواد عليها لفترة محدودة قبل أن يتم استعادتها بالتواصل مع فيسبوك.