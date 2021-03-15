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سيدة تتهم زوجها «كيدًا» بالتحرش بابنته.. والسبب: «خلافات بعدما سبها»

في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.
أماني عوض 2:48 ص, الأثنين, 15 مارس 21 2:48 ص, الأثنين, 15 مارس 21

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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اتهام سيدة لزوجها بالتحرش بابنته، بعدما تبين عدم صحة الواقعة، ووجود خلافات زوجية بينهما كانت سببًا للادعاء.

وأوضحت التحريات الأمنية أن السيدة اتهمت زوجها بالتحرش بابنته كيدًا، بسبب تعديه عليها بالسب.

ترجع الواقعة إلى فحص تداول بأحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية، بشأن إجراء مقدم البرنامج اتصالًا هاتفيًا مع “محامية”، والتي أشارت إلى تحرش أب بنجلته وتوجه والدتها لأحد أقسام الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل للسيدة، وبسؤالها عدلت عن اتهامها لزوجها الذي يعمل فني خدمات هندسية -مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم- بالتحرش بنجلتها.

وأوضحت أنها تضررت منه بسبب التعدي عليها بالسب لوجود خلافات زوجية بينهما، وطلبت أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض لها.

وباستدعاء زوجها حضر، وبسؤاله أنكر ارتكابه لواقعة التحرش، وعلل اتهامها له بذلك لوجود خلافات زوجيه بينهما.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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