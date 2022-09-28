«سيدا» توقع اتفاقية تعاون مع تجمع تونسي للطاقة المتجددة لتطوير سوق السخانات الشمسية

التقت جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة “سيدا”، بأعضاء الوفد التونسي؛ برئاسة المهندس فتحي الحنشي المدير العام للوكالة الوطنية للحفاظ على الطاقة (ANME) الذي يقوم بزيارة مصر حاليًّا لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقالت جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة “سيدا” إن زيارة الوفد التونسي لمصر استمرت 3 أيام تم خلالها مناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وسبل النهوض بها.

وأضافت الجمعية، في بيان، أن الوفد التونسي لمصر قام بزيارة موقع شركة التصنيع “العربي “د في” بمنطقة قويسنا الصناعية”،

وخلال الزيارة عرض الوفد التجربة التونسية في مجال سخانات المياه الشمسية وأفضل الممارسات لتصنيع SWHs.

وخلال الزيارة تم عقد مائدة مستديرة ضمّت أعضاء الوفد التونسي والمهندس محمد العربي؛ لتحديد فرص التعاون المحتملة لتصنيع SWH الأنظمة في مصر، ومناقشة أفضل التقنيات لتصنيع جامعي SWH.

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة التحديات التي قد تواجه سوق SWH في مصر وكيفية التغلب عليها ليكون سوق SWH متطورًا،

وتم توقيع مذكرة تفاهم مع المهندس سامي مروكي، نائب رئيس المجموعة التونسية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة “تونيكري”؛ بهدف تبادل الخبرات المهنية في صناعة SWH وإنجاز الروابط الشبكية بين القطاع الخاص في مصر وتونس وإجراء دورات تدريبية لبناء القدرات لسخانات المياه الشمسية وEner المتجددة.

ثم اجتمع الوفد التونسي بممثلي جمعية تنمية الطاقة المستدامة SEDA، برئاسة المهندس وائل مدكور رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومهندس أيمن هيبة المدير التنفيذي لـ”سيدا”.

وناقش الاجتماع تحديات سوق السخانات الشمسية في مصر، وسبل التغلب عليها لتطوير سوق السخانات الشمسية المصري وتوقيع اتفاقية تعاون مع ممثل التجمع التونسي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة TUNICREEE المهندس سامي ماروكي نائب رئيس التجمع.

كان الغرض من اتفاقية تعاون تبادل الخبرة المهنية في مجال الطاقة الشمسية الحرارية، وعمل تشبيك بين القطاع الخاص المصري والتونسي وعمل دورات تدريبية مختلفة لتطوير سوق السخانات الشمسية والطاقة المتجددة.