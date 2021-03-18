اقتصاد وأسواق

«سيحدث طفرة».. وزير التموين يدعو لجعل مصر مركز تخزين وتصدير الأقماح الأوكرانية

خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوكراني
محمد مجدي 1:24 م, الخميس, 18 مارس 21 1:24 م, الخميس, 18 مارس 21

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طرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية مجموعة من المشروعات التي من شأنها أن تحدث طفرة في العلاقات الاقتصادية المصرية – الأوكرانية.

ودعا الشركات الأوكرانية للمشاركة في مشروع استصلاح المليون و نصف فدان كما طالبهم بالاستثمار في قطاع الصوامع بالسوق المصرية لتخزين أقماحها ,واعادة تصديرها في موسم الشتاء واستخدام السوق المصرية كمركزا تجارة الأقماح الأوكرانية .

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وقال المصيلحي خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدي الأعمال المصري – الأوكراني أن فرص تنمية العلاقات التجارية بين الجانبين غير محدودة و أن هناك الكثير من السلع التي يمكن اضافتها للمزيج السلعي للصادرات المصرية للسوق الأوكرانية والتي ستتحقق توازنا في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الجانب الأوكراني مثل تصدير الغاز المصري مقابل الأقماح الأوكرانية .

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مشيرا الي أن الميزان التجاري يصل الي حوالي 2.63 مليار دولار خلال عام 2019 والذي تراجع بشكل طفيف نظرا للقيود التي فرضتها جائحة كورونا علي التجارة الدولية ليصل الي حوالي 1.8 مليار دولار خلال عام 2020 .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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