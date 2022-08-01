«سيجوارت» تنشئ مصنعًا للفلنكات الخرسانية باستثمارات 250 مليون جنيه

تسلمت الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجوارت» – إحدى كيانات «القابضة للصناعات الكيماوية» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – خلال الأيام الماضية، صفقة معدات لإقامة مصنع للفلنكات والمستلزمات الخرسانية، المزمع إنشاؤه فى منطقة حلوان، بهدف تلبية التعاقدات والاتفاقيات المبرمة مع الهيئة القومية للأنفاق لتوريد مهمات القطار الكهربائى السريع فى مساره الأول «العلمين – السخنة».

قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إنه سيتم تركيب معدات تشغيل المصنع من بداية أغسطس الجارى حتى نهاية الشهر، وتصل تكلفة المشروع الإجمالية لنحو 250 مليون جنيه، لافتة إلى أن الشركة لديها تعاقدات أولية مع هيئة الأنفاق بقيمة 750 مليون جنيه، وسيتم بدء توريد المستلزمات المتفق عليها بين الطرفين بداية سبتمبر المقبل ولفترة عام.

وفتحت مشروعات الجر الكهربائى السريع، التى أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، فرص الاستثمار فى صناعة الفلنكات الخرسانية ومستلزماتها، لتلبية احتياجات السوق المحلية، ويتوقع أن تصل قيمة التوريدات المطلوب توفيرها لنحو 15 مليار جنيه، خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وأكدت المصادر إلى أنه تم تعجيل تأسيس المصنع وتسلمه معداته، للالتزام بتعليمات وزارة النقل بتسريع الأعمال فى خط «العلمين – السخنة»، وتدشينه فى نوفمبر المقبل.

وأعلن وزير النقل أمس الأول خلال جولة قام بها لمتابعة تنفيذ أعمال الشركات فى القطار الكهربائى السريع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتدشين الخط الأول فى 7 نوفمبر المقبل.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا توقيع عقد بناء خطى سكة حديد فائقى السرعة بطول 1315 كيلومترًا بين الهيئة القومية للأنفاق، وتحالف شركات «سيمنز موبيلتى» و«أوراسكوم كونستراكشون» «المقاولون العرب».