«سيجوارت» تسعى لتوريد فلنكات بقيمة 90 مليون جنيه لمشروع «قنا –أبو طرطور»

يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 60 كم تقريبا، لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.

تترقب الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية – سيجوارت – التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، توقيع عقد توريد لفنكات بقيمة 90 مليون جنيه، لصالح مشروع سكة حديد قنا – سفاجا – أبو طرطور، المقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة، بحسب مصدر مسئول بالشركة.

يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 60 كم تقريبا، لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.

أضاف المصدر، أن الجمعية العمومية لسيجوارت اعتمدت خلال الأيام الماضية حجم أعمال مستهدف يبلغ 150 مليون جنيه فى العام المالى المقبل، مقابل 125 تم تحقيقها خلال العام المالى الحالى، لافتا إلى أن الشركة تراهن على مشروعات السكة الحديد، والمترو، لزيادة إيراداتها السنوية.

ذكر أنه مقرر توريد فلنكات بقيمة 30.084 مليون جنيه لصالح مشروعات مترو الأنفاق، إضافة إلى 20 مليونا قيمة توريد فنكات القطار الكهربائى lrt العاشر من رمضان السلام العاصمة الإدارية، خلال العامين المقبلين.

يشار إلى سيجوارت عليها قروض لصالح القابضة للصناعات الكيماوية، بنحو 750 مليون جنيه، والقابضة وفرت المبالغ بضمان الأصول التى تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

تكبدت الشركة خسارة مجمعة بقيمة 638 مليون جنيه، منها 115٫9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، ويبلغ رأس المال 2.3 مليار جنيه.