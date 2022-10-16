«سيجوارت» تترقب توريد فلنكات للخط الرابع لمترو الأنفاق بقيمة 90 مليون جنيه

تترقب الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية (سيجوارت) التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، توريد مستلزمات خرسانية لصالح الخط الرابع لمترو الأنفاق بقيمة 90 مليون جنيه.

قال مصدر مطلع من تحالف شركات مقاولات المنفذ للخط إن «سيجوارت» سلمت قائمة بأسعار الفلنكات التى سيتم تركيبها فى مسار المرحلة الأولى لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، ويتم حاليًّا دراستها ومقارنتها بأسعار الكيانات الأخرى العاملة فى نفس المجال، ليتم فيما بعد اختيار الأفضل من الناحية الفنية الأقل سعرًا.

تقود شركة المقاولون العرب التحالف الفائز، والذى يضم «كونكورد، وبتروجيت، وأبناء حسن علام» بتشييد أولى مراحل الخط الرابع للمترو من فى المسافة من ميدان المساحة وحتى محطة حدائق الأشجار بطول 13.7 كم.

يقتصر دور الشركات المصرية على الأعمال الإنشائية والخرسانية بتكلفة تصل إلى 26 مليار جنيه، بينما عقد الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السكة والورشة المجموعة التخصصية CP411، فتبلغ قيمتها ما يعادل حوالى 15.3 مليار جنيه مصرى – ويتم تمويل الشق الأجنبى منها من قرض يابانى، والشق المصرى من الخزانة العامة للدولة. تعول الهيئة القومية للأنفاق على الخط الرابع، فى ربط مدينتى السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة المترو الحالية، إذ يستهدف من خلاله توفير خدمة النقل لركاب المناطق ذات الكثافة السكانية العالية فى أحياء الهرم وفيصل والعمرانية، مرورا بالجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن ينقل فور استكماله حوالى 2 مليون راكب يوميا، كما تتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر