سيجنيفاي تطلق حلول إضاءة جديدة توفر حتى 88% من استهلاك الكهرباء

أعلنت سيجنيفاي مصر العاملة في مجال الإضاءة، (المعروفة سابقًا باسم فيليبس للإضاءة)، عن إطلاق أحدث منتجاتها في السوق المصرية “إيكو لينك” متعددة الاستخدامات، والتي توفر حلول إضاءة جديدة ومتنوعة للمساحات المختلفة، وتتميز بالتكنولوجيا المتقدمة والكفاءة العالية والقدرة على توفير الطاقة بنسبة تصل في بعض المنتجات إلى 88%، وبأسعار تنافسية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمنشآت المختلفة لتكون أكثر كفاءة وأعلى إنتاجية وحيوية.

وتقدم سيجنيفاي 11 منتجاً متنوعاً من إيكو لينك بضمان سنتين، بجودة وصلابة وكفاءة عالية طبقاً للمواصفات العالمية، وبقدرات كهربائية تتراوح من 3.4 وات إلى 200 وات، وتتميز بسعر اقتصادي وبعمر افتراضي يتراوح بين 15.000 إلى 25,000 ساعة، لتناسب مختلف المساحات، سواء للمنازل، أو المصانع، أو الشركات، أو مراكز التسوق، وحتى السوبر ماركت. كذلك تتميز منتجات إيكو لينك بخاصية حجب الأشعة البنفسجية وتحت الحمراء مما يقلل من إجهاد العين.

قال محمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي لمنطقة شمال شرق إفريقيا ، إنه تم إطلاق منتجات إيكو لينك لأول مرة في السوق المصري، والتي تشمل العديد من المزايا التي يصعب جمعها في منتج واحد، لذلك نحرص على تقديم منتجات جديدة، ومتنوعة بهدف تلبية احتياجات وتطلعات مختلف الأفراد.”

وأضاف تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة، حيث أن إيكو لينك تمتاز بالجودة والكفاءة العالية، توفير استهلاك الطاقة بشكل كبير، مما يساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني بما يدعم رؤية مصر 2030 لترشيد استهلاك الطاقة، للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة، وهو ما يجعل حياة المستهلكين أكثر أمانًا وراحة، كما تتميز هذه المنتجات بعمر افتراضي طويل، مما يوفر قيمة كبيرة للعملاء على المدى الطويل.”

يذكر أن سيجنيفاي مصر تساهم بصورة كبيرة في إضاءة المنشآت المصرية والمعالم السياحية والرياضية بمختلف قطاعاتها حيث ساهمت في إنارة شوارع العاصمة الإدارية كذكك كنيسة الكاتدرائية ومطبعة البنك المركزي، كما أضاءت استاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية وإنارة استاد القاهرة الدولي في مصر، بالإضافة إلى مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي والذي يضم ملاعب كرة اليد.