«سيجنفاي» تطرح حلول للتعقيم ومواجهة كورونا بالأشعة فوق البنفسجية

في إطار سعي سيجنفاي للعمل على تطوير حلول الإضاءة الذكية وتقديم منتجات متنوعة تخدم المجتمعات التي تعمل بها

اعلنت شركة سيجنفاي العاملة في حلول الإضاءة، عن طرح أحدث منتجاتها من أجهزة الإضاءة UVC التي تعمل بتقنية الأشعة فوق البنفسجية – سي، على تعقيم وتطهير كافة الأدوات والأسطح والهواء من الفيروسات والبكتيريا لتوفير بيئة صحية آمنة وخالية من الفيروسات.

يأتي ذلك في إطار سعي سيجنفاي للعمل على تطوير حلول الإضاءة الذكية وتقديم منتجات متنوعة تخدم المجتمعات التي تعمل بها، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة لطرح الأجهزة الجديدة وأهم خصائصها. محمد ابوالعزايم

قال محمد أبو العزايم، المدير العام لشركة سيجنفاي مصر وشمال وشرق أفريقيا ، تسعى الشركة عاملة في مجال الإضاءة الحديثة لترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال العمل على تقديم أحدث أنظمة وحلول الإضاءة للسوق المصري.”

وأضاف تعد مصر مركزا رئيسيا لأعمال الشركة في منطقة شمال وشرق أفريقيا، وقد قمنا على زيادة حجم التصنيع المحلي لكافة منتجات سيجنفاي في مصر، ورفعنا نسبة المكون المحلي المستخدم في العديد من منتجاتنا.

واوضح انه تم طرح عدد جديد من منتجات وأنظمة الإضاءة المتخصصة، ومنها أجهزة UVC كأحدث أنظمة الشركة التي تعمل بتقنية الأشعة فوق البنفسجية-سي، وترتكز هذه الخطوة على مكانة سيجنفاي ، والتي تصمم وتصنع بالاعتماد على عمليات صناعية موثوقة ودقيقة، وتستخدم وفق أعلى معايير ومواصفات السلامة”.

وقال كريم مسعد، مدير قطاع المشروعات بالشركة “تسعى سيجنفاي لطرح أحدث المنتجات الخاصة بالإضاءة الحديثة وتقديم حلول الإضاءة التي تعمل بتقنية الأشعة فوق البنفسجية -سي، وتقوم بتعقيم وتطهير كافة الأدوات والهواء والأسطح من الفيروسات والبكتيريا للحفاظ على سلامة الأفراد وتمكينهم من التأقلم مع الواقع الصحي الجديد.

وعن جهود سيجنفاي في مجال تطوير حلول الإضاءة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية ، تسعى الشركة لتطوير حلول الإضاءة باستخدام الأشعة فوق البنفسجية-سي واستخداماتها في التطهير والتعقيم، وذلك لإيماننا بضرورة تقديم وتطوير منتجات متنوعة لإبطال نشاط فيروس كورونا وجميع الفيروسات و البكتيريا الأخرى.

واضاف مسعد يأتي ذلك كإجراء احترازي ووقائي يتناسب مع كافة الهيئات والشركات والمؤسسات التي تسعى لتوفير بيئة صحية آمنة وخالية من الفيروسات، وتعمل أجهزة UVC المطهرة من خلال إصدار الأشعة فوق البنفسجية – سي، والتي تم استخدامها على نطاق واسع من قبل العلماء.

واشار أدت مصادر ضوء UVC إلى تعطيل 99٪ من فيروس SARS-CoV-2 على السطح بعد عدة ثوان فقط، وذلك من خلال الاختبارات المعملية للشركة مع جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أثبتت كفاءة وموثوقية حلولها للإضاءة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية-سي، في التعقيم وإبادة الجراثيم وإبطال نشاط فيروس كورونا المستجد.

وقال مسعد يمثل إنجازاً للشركات والمؤسسات التي تسعى لمواصلة عملياتها وتقديم الخدمات وسط بيئة آمنة وصحية، حيث تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل المدارس وصالات الألعاب والمكاتب والمحال التجارية ووسائل النقل العامة”.