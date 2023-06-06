«سيجنفاي» تضيء فروع ماركت سعودي بالقاهرة والساحل الشمالي بوحدات ثلاثية الأبعاد

انتهت شركة سيجنفاي العاملة في مجال الإضاءة “فيليبس للاضاءة سابقًا”، من مشروعها بالتعاون مع سوبر ماركت سعودي، أحد أكبر سلاسل المتاجر المصرية بمجال البيع بالتجزئة في مصر، لتركيب وحدات إضاءة ثلاثية الأبعاد قابلة للطباعة في جميع فروع سعودي في القاهرة والساحل الشمالي.

سيجنفاي أول شركة تنتج وحدات إضاءة ثلاثية الأبعاد قابلة للطباعة وبالإضافة إلى العديد من حلول الإضاءة الـLED المبتكرة، بهدف مساعدة قطاع الصناعة على عملية إنتاج فعّالة أكثر من حيث التكلفة وسرعة التنفيذ والاستدامة.

محمد سعد

وخصصت الشركة أجهزة عرض ثلاثية الأبعاد للإضاءة مصممة بدقة لتحسين مظهر وجودة منتجات الأقسام المختلفة في السوبرماركت، بما في ذلك الأجبان، والخبز والمعجنات، والأسماك الطازجة، واللحوم الحمراء المتميزة.

وتضفي هذه الكشافات إضاءة غير اعتيادية في كل قسم على حدة، مما يؤثر بشكل إيجابي على طريقة عرض المنتجات وتجربة العملاء علاوة على ذلك، ثبتت سيجنيفاي كشافات إضاءة معلّقة بشكل استثنائي في قسم الفواكه والخضروات الطازجة لتقديم إضاءة فريدة من نوعها تبرز اللون الطبيعي للفواكه والخضروات الطازجة ونضارتها، مما يضفي على هذا القسم بريقًا جذابًا أكثر للمستهلكين.

وبهذا يمكن الوصول إلى المزيد من التأثير البصري الجيد من خلال تنسيق الإضاءة المثالية وتوجيهها بشكل محترف، ويجعل تجربة العملاء في هذا القسم تجربة مذهلة وجديدة تعزز رغبتهم في شراء المنتجات الطازجة والصحية.

وتمتاز تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المقدمة من سيجنيفاي بالسرعة والكفاءة في الإنتاج. فمن خلال هذه التقنية المتقدمة، تستطيع سيجنيفاي تسليم حلول الإضاءة المبتكرة التي تقدمها في أسرع وقت ووفقًا للجدول الزمني المطلوب.

وبالإضافة إلى ذلك، تماشيًا مع الالتزام بقضية الاستدامة، تستخدم الشركة مواد معاد تدويرها بنسبة 100٪ في عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد انعكاسًا لرؤيتها بالحفاظ على البيئة، حيث يمكن إعادة تدوير وحدات الإضاءة وإعادة تصميمها بسرعة وكفاءة بيئية عالية في أي وقت عند الحاجة.

وألقى محمد سعد الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي لمنطقة شمال شرق أفريقيا، الضوء على التأثير الكبير لتقنية الطباعة الـ3D (ثلاثية الأبعاد) المقدمة من الشركة والتي من المنتظر التوسع في استخدامها في قطاع البيع بالتجزئة في مصر.

وأوضح سعد: “اعتمدنا في خبرتنا الواسعة في الطباعة ثلاثية الأبعاد بالقدرة على توفير حلول إضاءة مبتكرة وفعّالة من حيث التكلفة لتلبية المتطلبات الفريدة لعملائنا، مع تحقيق أهدافنا المتمثلة في الحياد الكربوني وترشيد الطاقة والمساهمة في رؤية مستقبل أكثر استدامة في مصر”.

جدير بالذكر أن هذا ليس أول تعاون مشترك بين سيجنيفاي وسلسلة سوبر ماركت سعودي. فقد قامت سيجنيفاي من قَبل بتزويد سلسلة سوبرماركت سعودي بأجهزة إضاءة تعمل بالأشعة فوق البنفسجية لتعقيم جميع الأدوات والأسطح والهواء من الفيروسات والبكتيريا من أجل بيئة صحية وآمنة للمستهلكين.