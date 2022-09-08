«سيجنفاي» تضيء استاد هيئة قناة السويس الجديد: نسعى لتحقيق اشتراطات الفيفا

أعلنت شركة سيجنفاي “فيليبس للإضاءة سابقاً” عن إضاءتها لاستاد هيئة قناة السويس الأوليمبي الجديد، الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه اليوم ضمن عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسماعيلية.

وقال محمود على، مدير مبيعات الأنظمة والخدمات – مصر وشمال شرق أفريقيا، إن إضاءة شركة سيجنفاي لاستاد هيئة قناة السويس بأنظمة إضاءة ذكية بمستوى عال من الجودة يعمل على زيادة القيمة المضافة للاستاد الجديد، ويساهم في تحقيق معايير الاستدامة الكاملة التي على أساسها تم إقامة الاستاد، والتي تجعل من هذا المشروع القومى مطابقًا للاشتراطات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، مما يؤهله لاستضافة الأحداث الرياضية الهامة والمباريات المحلية والدولية.

وأعرب محمد سعد، المدير التنفيذي لمصر و شمال شرق إفريقيا بشركة سيجنفاي، عن فخره بمشاركة الشركة في مثل هذه المشروعات القومية والتي تأتي في إطار حرص الشركة على دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة في كافة المجالات.



وأكد سعد فى بيان اليوم، أنه قد تم استخدام أحدث أنظمة الإضاءة في الشرق الاوسط لإضاءة استاد هيئة قناة السويس، والتي تعمل على توفير الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لتقديم الحلول الذكية في مجال الإضاءة بما يحقق استدامة الكهرباء.

وأشار إلى قيام سيجنفاي بإضاءة الاستاد وغرف الاستراحة بأحدث منتجات ليدLED – الموفرة للطاقة بالإضافة الى عروض الضوء المميزة التي تمت إضافتها للاستاد، بوحدات إضاءة صديقة للبيئة، ذات عمر افتراضى طويل.

وتساهم شركة سيجنفاي في إضاءة 80% من ملاعب العالم، وكانت قد ساهمت الشركة في تصميم أول نظام إضاءة في مصر وإفريقيا بتكنولوجيا الـليد- LED بمواصفات عالمية تم تطبيقه في تطوير وإضاءة استاد القاهرة الدولي بمصر، بالإضافة إلى مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، منها ملاعب كرة اليد.



جدير بالذكر أن الاستاد الجديد يتسع لـ 22 ألف متفرج، وتم تزويده بساونا وجاكوزي لكافة الغرف الخاصة باللاعبين، بالإضافة الى استراحة بها 60 سريرا فندقياً، و4 أماكن مختلفة لتغيير الملابس، مما يؤهل الاستاد لاستيعاب 4 فرق رياضية في وقت واحد لإقامة مباراتين متتاليتين.

سيجنفاي (فيليبس للإضاءة) هي شركة متخصصة في مجال الإضاءة الحديثة المخصصة للشركات والمستهلكين من الأفراد مع مواكبة أحدث الصيحات التكنولوجية مثل إنترنت الأشياء.

وتسهم منتجات “فيليبس” الخاصة بسيجنفاي في توفير أحد أنظمة الإضاءة المتصلة وخدمات قائمة على البيانات مع توفير أعلى قيمة للعملاء من الشركات وإحداث تحول جوهري في الحياة داخل المنازل والمباني والساحات العامة.

وقد نجحت سيجنفاي في تحقيق مبيعات بنحو 6.9 مليار يورو عام 2021 بجهود حوالي 37 ألف موظف وتواجد في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وتعمل “سيجنفاي” على فتح آفاق استثنائية من أجل حياة أكثر إشراقا وعالم أفضل، كما أصبحت شركة محايدة للكربون عام 2020، وتم إدراجها ضمن مؤشر “داو جونز” العالمي للاستدامة منذ الاكتتاب العام لأربع سنوات على التوالى.