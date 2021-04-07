«سيجنفاي» تستهدف إضافة خطى إنتاج جديدين لمصانعها خلال 2021

خطة لبيع مليونى وحدة العام الجارى بزيادة %100 على 2020

ندرس التصدير لـ4 دول أفريقية والتوسع فى السوق التركية

تخطط شركة سيجنفاى مصر العاملة فى مجال حلول الإضاءة، لإضافة خطى إنتاج جديدين خلال عام 2021 لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير من اللمبات والكشافات الليد، وذلك بطاقة إنتاجية تقارب المليون لمبة وكشاف سنويا.

كشف المهندس محمد أبو العزايم، المدير العام للشركة بمصر وشمال وشرق أفريقيا، فى حوار لـ«المال»، أن الخطين المقرر إضافتهما، الأول سيتم تركيبه وتنفيذه خلال الربع الثانى من العام الجاري، اما الخط الثانى سيتم تنفيذه قبل انتهاء العام الجاري، موضحاً أن الخطين يأتيان بتكنولوجيا صينية.

وأشار إلى أن إجمالى الطاقة الإنتاجية للخطين تصل لنحو 2500-3000 لمبة فى اليوم، لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات، خاصة مع قيام مصر بتنفيذ مشروعات عملاقة وقومية خلال الفترة الحالية والمقبلة ضمن خطة ورؤية الحكومة مصر 2030.

وفى ذات السياق، كشف أبوالعزايم أن «سيجنفاي» تستهدف الوصول بإجمالى حجم مبيعاتها من اللمبات والكشافات إلى 2 مليون وحدة خلال عام 2021، مقارنة بنحو مليون خلال العام الماضي، ونحو 450 ألفا فى 2019.

وأكد أن بعض الأسواق الأجنبية تراجعت صادراتها ووارداتها نتيجة ظروف كورونا، كما أن بعض المنتجات ومكونات الإنتاج الخاصة بالشركة كان يصعب على الشركة استيرادها بشكل منتظم مثل ما كان يحدث من قبل، مما ساهم فى تأثر الشركة سلباً خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن الشركة تدرس حالياً التصدير لنحو 4 دول أفريقية خلال الفترة المقبلة، كما تدرس أيضاً زيادة صادراتها فى السوق التركية، كاشفاً أن بعض أوامر التصدير والتوريد توقفت خلال العام الماضي.

وقال إن السوق المصرية تتبعها 7 أسواق أخرى أفريقية أغلبها فى منطقة شمال شرق أفريقيا مثل السودان وإثيوبيا وكينيا وغيرها، موضحاً أن الشركة لا تمتلك مصانع فى أفريقيا سوى فى مصر ويتم استهداف السوق الأفريقية عبر مصر، كما تركز الشركة على الأسواق المشتركة فى اتفاقيات تجارية مع مصر مثل الكوميسا وأغادير وغيرها.

وأضاف أبو العزايم أن الطاقة الإنتاجية للشركة انخفضت بشكل ما خلال الفترة الماضية نتيجة لظروف فيرس كورونا، لافتاً إلى أن الشركة لم تحرك أسعارها لمنتجاتها خلال الفترة الحالية والماضية بالرغم من تأثر مدخلات الإنتاج بشكل كبير بنسبة تزيد على %20 ارتفاعاً.

وقال إن إجمالى المكون المحلى فى منتجات الشركة تصل لنحو %35 وتستهدف الشركة زيادتها والوصول بها لنحو %50 مع نهاية العام الجاري، موضحاً أن الشركة استأنفت استيراد مكونات الإنتاج خلال الفترة الحالية، كما أن هناك خططا للاستعانة بأى مدخل إنتاج محلى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدير العام للشركة أن «سيجنفاي» تأثرت خلال العام الماضي، حيث تراجع الطلب بشكل او بأخر كما تأجلت بعض خطط الشركات والحكومات أو تم إرجاؤها، وبالرغم من ذلك إلا أن شركته تستهدف التوسع وتعميق التصنيع المحلى خلال الفترة المقبلة والحفاظ على جودة معينة مستمرة يتم تطويرها ورفع كفاءتها بشكل مستمر.

وأضاف أبوالعزايم أن الشركة طرحت مؤخراً أحدث منتجاتها من أجهزة الإضاءة UVC التى تعمل بتقنية الأشعة فوق البنفسجية – سي، وتقوم بتعقيم وتطهير كافة الأدوات والأسطح والهواء من الفيروسات والبكتيريا لتوفير بيئة صحية آمنة وخالية من الفيروسات، وذلك للتعامل مع ظروف انتشار الفيروسات مؤخراً مثل فيرس كورونا.

وقال إن «سيجنفاي» تقوم بتصنيع تلك المنتجات فى 3 مصانع على مستوى العالم، اثنان منهما فى أوروبا والثالث فى الصين، فى إطار سعيها للعمل على تطوير حلول الإضاءة الذكية وتقديم منتجات متنوعة تخدم المجتمعات التى تعمل بها.

ولفت إلى أن إجمالى عدد المنتجات التى تعمل بنظام الأشعة فوق البنفسجية يصل لنحو 7 منتجات، وتم التوريد إلى عدد من دول العالم مثل اليابان وبعض الدول الأوروبية وتستهدف الشركة إدخالها للسوق المصرية فى الفترة المقبلة وبسعر مناسب.

وكشف المدير العام لشركة «سيجنفاي» أن الشركة تقوم بتصنيع جهاز تنقية يقوم بتعقيم الحجرات المنزلية ليلائم المستهلك المصري، ومن المرتقب طرحه بحلول شهر مايو المقبل ويتراوح سعره ما بين 1000 إلى 1500 جنيه للجهاز الواحد، لافتا إلى أن الجهاز سيتم طرحه بجانب كتيب بالتعليمات الخاصة به مع تنفيذ جزء حساس به لمنع أى أخطاء أو مشاكل.

ولفت أبوالعزايم إلى أن الشركة قامت بتوريد الإضاءة إلى الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومطار سفنكس، ومطار القطامية، وقصر البارون، وشوارع بالعاصمة الإدارية، وعدد من محاور والطرق، كما تقوم بتوريد لمبات وكشافات إلى عدد من المبانى بالعاصمة الادارية، كما نفذت الإضاءة فى القاعة الكبرى بالمتحف المصري.

وقال إن الشركة نفذت إضاءة جزء كبير من الشوارع والأماكن الخاصة بموكب نقل المومياوات ضمن الحفل الأسطورى الذى تم لنقلها من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة المصرى بالفسطاط.

وأثنى على الخطوات الحكومية التى تم اتخاذها مؤخراً لتشجيع الاستثمار الاجنبى وطرح مزيد من المشروعات، بالاضافة إلى وضع العديد من التشريعات والقوانين المشجعه للاستثمار، ناهيك عن المبادرات البنكية للقطاع الصناعى وخفض أسعار الطاقة للصناعة، مؤكداً أن الشركة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة صناعية وتصديرية لمنتجاتها الفترة المقبلة.