«سيجنفاى مصر» تخطط لتصدير 30 ألف «كشاف ليد» خلال 2021

مقارنة بنحو 17 ألفاً خلال العام الماضى

تستهدف شركة «سيجنفاى مصر» الوصول بإجمالى حجم صادراتها من الكشافات الليد لنحو 30 ألف كشاف ليد بنهاية العام الجارى 2021.

كشف المهندس محمد أبو العزايم، المدير العام للشركة بمصر وشمال وشرق أفريقيا، فى تصريحات لـ«المـال» أن الشركة قامت بتصدير نحو 17 ألف كشاف إضاءة خلال عام 2020 بالرغم من ظروف فيرس كورونا واغلاق بعض المجالات الخاصة بالدول.

وأشار إلى ان سيجنفاى بلغ حجم صادراتها خلال 2019 نحو 6000 كشاف فقط، وتستهدف زيادة الصادرات بشكل مستمر لتوفير العملة الأجنبية «الدولار» لصالح الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة.

وأوضح أبو العزايم أن اغلب صادرات الشركة تركز على السوق التركية، وقامت الشركة بتصدير جزء من كشافاتها لبعض الدول الافريقية، موضحا أن سيجنفاى لا تعتمد على تصدير اللمبات الليد.

ولفت إلى أن شركته تستهدف ايضا اقتحام اكثر من دولة أفريقية وعربية خلال الشهور المقبلة وجار دراسة تلك الاسواق وتحديد متطلباتها من الكشافات واللمبات والفرص التصديريه لها وكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية ما بين مصر وتلك الدول.

وأشار المدير العام للشركة إلى أن أزمة كورونا تسببت فى تراجع حجم التصدير خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث تقدم بعض الدول بمراجعة عقودها وكيفية الاعتماد على الصناعة المحلية.

وكانت سيجنفاى قد طرحت مؤخراً أحدث منتجاتها من أجهزة الإضاءة UVC التى تعمل بتقنية الأشعة فوق البنفسجية – سى، وتقوم بتعقيم وتطهير كافة الأدوات والأسطح والهواء من الفيروسات والبكتيريا لتوفير بيئة صحية آمنة وخالية من الفيروسات، وذلك للتعامل مع ظروف انتشار الفيروسات مؤخراً مثل فيرس كورونا.

وقال إن «سيجنفاي» تقوم بتصنيع تلك المنتجات فى 3 مصانع على مستوى العالم، اثنان منهما فى أوروبا والثالث فى الصين، فى إطار سعيها للعمل على تطوير حلول الإضاءة الذكية وتقديم منتجات متنوعة تخدم المجتمعات التى تعمل بها.

ولفت إلى أن إجمالى عدد المنتجات التى تعمل بنظام الأشعة فوق البنفسجية يصل لنحو 7 منتجات، وتم التوريد إلى عدد من دول العالم مثل اليابان وبعض الدول الأوروبية وتستهدف الشركة إدخالها للسوق المصرية فى الفترة المقبلة وبسعر مناسب.