«سيجنفاى» تفاوض جنوب سيناء لإضاءة الأماكن النائية بالطاقة الشمسية

بدأت شركة سيجنفاى للإضاءة «فيليبس سابقا» فى مفاوضات مع محافظة جنوب سيناء لتحديد أماكن نائية وغير مرتبطة بالشبكة الكهربائية بمحافظة جنوب سيناء تقوم من خلالها الشركة بإضاءتها بأحدث التكنولوجيا، وبالتعاون منظمة الأمم المتحدة ضمن خطتها لتقليل الانبعاثات الحرارية.

وكشف المهندس محمد سعد الرئيس التنفيذى لشركة «سيجنفاى شمال شرق أفريقيا»، عن أن الشركة ستقوم بتدشين محطات شمسية صغيرة لإضاءة بعض المناطق النائية بمدن محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع المحافظة ومنظمة الأمم المتحدة.

وقال سعد فى تصريحات لـ«المال» أنه جار الاتفاق على المناطق المرتقب إضاءتها بتكنولوجيا الليد دعماً من سيجنفاى لمحافظة جنوب سيناء وضمن خطط الحكومة المصرية فى خفض الانبعاثات الحرارية، متوقعا أن يتم إنارة أكثر من مكانين.

وأشار سعد إلى أن شركته أنتهت من تغيير اضاءة كافة الشوارع والطريق الدائرى وقاعة المؤتمرات فى شرم الشيخ إلى الإضاءة الليد بإجمالى 5000 كشاف ليد، كما أن الشركة قامت أيضاً بتجديد إضاءة قاعة المؤتمرات الرئيسية والفنادق.

وتابع سعد: بالإضافة إلى إضاءة النصب التذكارى لإحياء الإنسانية بمدينة السلام «شرم الشيخ» والتى تستضيف قمة المناخ COP27.

وتسلمت مصر، الأحد الماضى رسميًا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( CPO27) المنعقد فى مدينة شرم الشيخ بحضور كافة زعماء وقادة العالم.

وأضاف سعد أن «سيجنفاى مصر» ستشارك فى قمة المناخ« cop27» لا سيما وأنها شركة محايدة للكربون، وتم إدراجها ضمن مؤشر «داو جونز» العالمى للاستدامة منذ الاكتتاب العام لأربع سنوات على التوالى، حيث فازت شركته بجائزة «تغير المناخ» من الأمم المتحدة فى جلاسكو العام الماضى، بسبب الإعلان عن حيادية الكربون وبرنامج «حياة أكثر إشراقًا وعالم أفضل».

وكشف أن شركته تقوم حالياً بإضاءة عدد من الملاعب لكرة القدم والملاعب المغطاة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووفقاً لمبادة رئيس الوزراء فى خفض استهلاك الطاقة فى كافة الأماكن والوسائل الحكومية خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة إن تكنولوجيا الليد تعمل على خفض معدلات الاستهلاك المباشر بنسبة تتراوح من -50 %90 وغير المباشر بنسبة 30 – %50 مع تقليل الانبعاث الحرارى، والمحافظة على البيئة بالإضافة إلى دقة الإضاءة.

وتعمل «سيجنفاى» فى أكثر من 70 دولة وبلغ إجمالى مبيعاتها عالميا نحو 6.9 مليار يورو عام 2021 ويصل عدد موظفيها إلى حوالى 37 ألفا وتسعى دائما إلى فتح آفاق استثنائية من أجل حياة أكثر إشراقًا وعالم أفضل.