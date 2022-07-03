«سيجنفاى» تخطط للوصول باستثماراتها في مصر إلى 35 مليون يورو

تطمح شركة «سيجنفاى مصر» العاملة فى أنظمة الإضاءة إلى الوصول بحجم استثماراتها فى السوق المحلية إلى 35 مليون يورو بنهاية العام الحالى، بحسب تصريحات محمد سعد، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة سيجنفاى مصر وشمال شرق أفريقيا «فيليبس للإضاءة سابقًا».

وقال «سعد» لـ«المال» إن حجم أعمال شركته عالميًا تخطى 7 مليارات يورو، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يحملها مسئولية كبيرة فى الابتكار وتحسين تكنولوجيا الإضاءة على مستوى العالم.

وأوضح أن شركته تعمل على عدة محاور فى السوق المصرية لتلبية احتياجات المستهلك المحلى، أبرزها تطبيق سياسة الأبحاث والابتكار باستمرار، كما تهتم بإدخال منتجات صديقة للبيئة، وتشارك فى تنفيذ متطلبات مشروعات تطوير الثروة السمكية والداجنة بهدف الحصول على قدرة إنتاجية أعلى من خلال الاستخدام الأمثل للإضاءة.

وأشار إلى أن الأزمة التى يعيشها العالم حاليًا سواء كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية غيرت خطة عمل الشركات، بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى زيادة أسعار خامات الإنتاج.

وأكد أن هذه التحديات غيرت إستراتيجية الشركات لتكون قريبة أكثر من المستهلك، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر نقطة محورية وجاذبة لخطة «سيجنفاى» فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت إلى أن شركته تستهدف زيادة نسبة المكون المحلى لتتخطى %75 ورفع طاقتها الإنتاجية فى مصر وفتح أسواق للتصدير بالقارة الأفريقية نظرًا لضعفها فى الوقت الحالى.

وأوضح أنه يتمنى أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصدير منتجات «سيجنفاى» لجميع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تصدير %50 من حجم إنتاجها للدول المحيطة، خلال 3 سنوات.

وقال إن شركته تعمل فى السوق المصرية على اتجاهين الأول هو المشروعات والخدمات الخاصة بالبنية التحتية وإضاءة الشوارع والمصانع ويمثل %75 من حجم أعمالها، والثانى متعلق بالمستهلك وتوفير احتياجاته من لمبات الليد والكشافات ويمثل %25.

وأشار إلى أن شركته تسعى باستمرار إلى تطوير صناعتها وإدخال منتجات أكثرًا توفيرًا للطاقة، لافتًا إلى أنها تطور %25 من منتجاتها سنويًا.