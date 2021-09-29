«سيجما» و«مباشر» و«جارانتي» تشارك «أودن» فى ترويج طرح «إميرالد» بالبورصة

كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة أودن للاستثمارات المالية، عن مشاركة 3 شركات سمسرة فى ترويج وتغطية الطرح الخاص لشركة «إميرالد» للتطوير والاستثمار العقارى التابعة، وهى «سيجما» و«مباشر» و«جارانتى».

وأضاف «السيد» فى تصريحات لـ«المال» أن شركات السمسرة الثلاث ستشارك فى تأمين تغطية الطرح الخاص عبر تسويقه لعملائها، وتحديدًا المؤسسات والأفراد ذوى الملاءة المالية، مشيرًا إلى أن الطرح الخاص يمثل نحو 29.250 مليون سهم من إجمالى 45 مليونًا مخصصة للطرح فى بورصة النيل.

يذكر أن «المال» كشفت فى نهاية أغسطس الماضى، عن اعتزام «أودن للاستثمارات المالية» طرح %10.5 من أسهم شركة إميرالد للتطوير والاستثمار العقارى، التابعة فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل» خلال سبتمبر الحالى، فيما حصلت الشركة أمس الأول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نشرة الطرح تمهيدًا لبدء عملية الاكتتاب فى أسهمها الشركة.

وأوضح «السيد» أن شركة المصريين للإسكان – ستستغل حصيلة الطرح فى البورصة، والبالغة 57 مليون جنيه، فى تعزيز مركزها المالى فى إطار خطة توسعات الشركة المستقبلية.

وأشار إلى أن هيكل ملكية «إميرالد» يضم «المصريين للإسكان» بنسبة %49.9 و”أودن” للاستثمارات المالية بنسبة %50.1 لافتًا إلى أن الطرح سيكون من حصة المصريين للإسكان .

وأوضح «السيد» أنه سيتم طرح نحو 45 مليون سهم من أسهم «إميرالد» منها %35 طرحًا عامًا للجمهور و%65 طرحًا خاصًا للأفراد والمؤسسات ذوى الملاءة المالية المرتفعة، مشيرًا إلى أن رأسمال الشركة يقدر بنحو 85 مليون جنيه، موزعًا على 425 مليون سهم.

وتنفذ «إميرالد للتطوير» مشروع برج سكنى وفندقى على كورنيش النيل بالمعادى على مساحة 100 ألف متر، منها 80 ألف متر مبانٍ، و20 ألف متر «ساحة انتظار سيارات»، وتستهدف إيرادات من المشروع تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وتبلغ التكلفة الاستثمارية نحو 1.5 مليار، بينما ستتراوح فترة التنفيذ بين 3 إلى 4 أعوام.