«سيجما» للأدوية تسجل 250 مليون جنيه مبيعات أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «سيجما» للأدوية مبيعات بقيمة 250 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

وحققت الشركة مبيعات بقيمة 725 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

وتأسست الشركة عام 1997 وبدأت الإنتاج الفعلي عام 2000، إذ تمتلك خمسة مصانع تتمثل في سيجما للصناعات الدوائية مصر، سيجماتك للصناعات الدوائية مصر، سيجمــا ميد للصناعات الدوائية بالجزائر، سيجما السودان للصناعات الدوائية، وأزمو فارم للصناعات الدوائية بسويسرا.

يذكر أن الشركة، التى كان يساهم فيها رجل الأعمال السيد البدوى بالحصة الأكبر، مرت بمشاكل عديدة فى السنوات الأخيرة، إذ عاد مصنع الشركة بقويسنا للعمل عام 2018 بعد توقف دام 4 سنوات كاملة، بسبب أزمات ونزاعات قضائية بين المساهمين، فضلا عن نزاعات قضائية أخرى مع البنوك؛ بسبب عدم سداد الشركة مديونيات متراكمة مستحقة الدفع.

وقال الدكتور مينا زكريا، مدير التسويق بشركة توزيع الدواء فارما أوفر سيز، إنَّ دور شركته يبدأ من استلام المنتجات النهائية، وتوفير شروط التخزين لضمان الحفاظ على فاعلية الدواء.

وأضاف لـ «المال» أن شروط التخزين لها معايير عالمية، إذ تختلف بحسب مسافة النقل، وطبيعة الأدوية خاصة أن عددا من الأصناف تحتاج إلى النقل فى ثلاجات بدرجات حرارة معينة، مثل أدوية الأنسولين ومعظم الأدوية الهرمونية، مشيرًا إلى أن شركته توفر عددا من الأصناف لصالح هيئة الشراء الموحد، لضمان توافر الدواء فى جميع المحافظات.