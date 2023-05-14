«سيجما» للأدوية تحقق 506 ملايين جنيه مبيعات خلال 2022  

سجلت

«سيجما » للأدوية مبيعات بقيمة 506 مليون جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 725 مليون جنيه خلال عام 2021، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتأسست الشركة عام 1997 وبدأت الإنتاج الفعلي عام 2000، إذ تمتلك خمس مصانع تتمثل في سيجما للصناعات الدوائية مصر، سيجماتك للصناعات الدوائية مصر، سيجما ميد للصناعات الدوائية بالجزائر، سيجما السودان للصناعات الدوائية، وأزمو فارم للصناعات الدوائية بسويسرا.

وتستهدف الشركة طرح العديد من المستحضرات الجديدة في السوق المصري، في مختلف المجموعات العلاجية، منها أدوية جديدة لأمراض الجهاز الهضمي، ومضادات حيوية ومستحضرات تخدير ومضادات التهابات، ومكملات غذائية.

وأطلقت الشركة دواء باسيفيال أقراص (ايزومبيرازول) لعلاج قرحة المعدة وارتجاع المريء، إذ تعد قرحة المعدة من الأمراض المزعجة التي تصيب الإنسان لأكثر من سبب مثل الاستخدام الطويل للأدوية أو بسبب العدوي البكتيرية، بالإضافة إلى طرح دواء ايلوكورتين بلس (كريم) لعلاج العدوي الجلدية المختلفة.

يذكر أن الشركة، التى كان يساهم فيها رجل الأعمال السيد بدوى بالحصة الأكبر، مرت بمشاكل عديدة فى السنوات الأخيرة، إذ عاد مصنع الشركة بقويسنا للعمل عام 2018 بعد توقف دام 4 سنوات كاملة، بسبب أزمات ونزاعات قضائية بين المساهمين، فضلا عن نزاعات قضائية أخرى مع البنوك؛ بسبب عدم سداد الشركة مديونات متراكمة مستحقة الدفع.