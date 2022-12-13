«سيجما» للأدوية تحقق 120 مليون جنيه مبيعات في الربع الأول من 2022

حققت شركة «سيجما» للأدوية مبيعات بقيمة 120 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

حققت شركة «سيجما للأدوية» بقيمة 725 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

وتأسست الشركة عام 1997 وبدأت الإنتاج الفعلي عام 2000، إذ تمتلك خمسة مصانع تتمثل في سيجما للصناعات الدوائية مصر، سيجماتك للصناعات الدوائية مصر، سيجما ميد للصناعات الدوائية بالجزائر، سيجما السودان للصناعات الدوائية، وأزمو فارم للصناعات الدوائية بسويسرا.

وتستهدف الشركة طرح العديد من المستحضرات الجديدة في السوق المصرية، في مختلف المجموعات العلاجية، منها أدوية جديدة لأمراض الجهاز الهضمي، ومضادات حيوية ومستحضرات تخدير ومضادات التهابات، ومكملات غذائية.

وأعلنت الشركة تقدم تحالف مكون من شركات أجنبية، بعرض جديد للاستحواذ على الشركة يضم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، مؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار، التمويل للتنمية CDC، وصندوق استثمار إنجليزي بقيمة مليار و150 مليون جنيه.

ووأوضحت الشركة أن الجانبان بدءا في التفاوض منذ بداية العام الجاري، على تفاصيل العرض، حيث قدم التحالف عددا من العروض لمجلس إدارة الشركة، كان من بينهم عرض بقيمة 126 مليون دولار، غير أنه لم يلق قبولًا لدى مجلس ادارة سيجماتك، مادفع التحالف لتقديم عرض جديد للاستحواذ على كامل أسهم الشركة، والتي تشمل مصانع الشركة في المنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر.