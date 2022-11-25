«سيجما كابيتال» توصي بشراء سهم «مصر الجديدة للإسكان» بـ7.35 جنيه

أوصت وحدة بحوث شركة “سجيما كابيتال” المالية المستثمرين بشراء سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر 7.35 جنيه، علمًا بأن السهم يتداول على شاشات البورصة حالياً بالقرب من منطقة 6.2 جنيه.

وقالت “سيجما كبيتال”، في تعليق مقتضب للمتعاملين، إن السهم يختبر منطقة الحد العلوي لشكل سعر مكمل لاتجاه الصاعد.

وأوضحت أن إغلاق السهم أعلى مستوى 6 جنيهات سيرجح مستهدفا سعريا صعوديا بالقرب من مستوى 7.35 جنيه.

ونصحت “سيجما كابيتال” المتاجرين بشراء السهم مع تتبع وقف الخسائر أسفل مستوى 5.55 جنيه.

وأوضحت أن قطاع العقارات في مصر أصبح محط أنظار الصناديق السيادية لدول الخليج منذ استحواذ شركتي الدار وأبو ظبي القابضة علي شركة سوديك.

وأشارت إلى أن وزارة قطاع الأعمال كانت قد استعرضت في يونيو الماضي الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، خاصة مشروعي هليوبوليس الجديدة وهليوبارك المملوكتين لشركة مصر الجديدة للإسكان، وذلك في حضور رجال أعمال سعوديين.

وتوقعت أن تكون مصر الجديدة للإسكان فرصة استثمارية جيدة لعدة أسباب أهمها امتلاك بمحفظة أراضي تقدر بحوالي 22 مليون متر مربع تمكن الشركة من الدخول في شراكات مع مطورين عقاريين آخرين مثل مشروع مشاركة الإيرادات مع شركة ماونتن فيو لتطوير قطعة أرض هليوبارك علي مساحة 1.695 فدان.

وأوضحت ان المشروع من المتوقع أن يسجل إجمالي إيرادات بقيمة 397 مليار جنيه علي مدار 23-25 سنة، وأن يبلغ نصيب مصر الجديدة من الإيرادات حوالي 119 مليار جنيه (أي 30%).

وذكرت أن مصر الجديدة للإسكان ستستخدم التدفقات النقدية من هذا المشروع في تطوير الأراض الغير مطورة في مدينة هليوبوليس الجديدة.

ولفتت إلى أن شركة شركة مصر الجديدة للإسكان قد باعت في مايو 2022 حوالي 243 فدان في مدينة هليوبوليس الجديدة بمبلغ 1.73 مليار جنيه، حصلت الشركة 20% منها، والنسبة المتبقية 80% سيتم تحصيلها علي 16 أقساط متساوية ربع سنوي.

وقالت “سيجما كابيتال” أن الشركة سوف تستخدم التدفقات النقدية من عملية البيع في تسريع وتيرة عملية تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة.

واشارت إلى ان شركة مصر الجديدة للاسكان ستستفيد من التأثير الإيجابي لإرتفاع سعر المتر المربع نتيجة تخفيض قيمة الجنيه.

وقالت “سيجما كابيتال” أن سهم الشركة يتداول حاليا عند مضاعف ربحية 10.5 مرة مقارنة بمتوسط الصناعة عند 10.3 مرة بينما حققت الشركة عائد توزيع 4% في العام المالي 2022/2021 مقارنة بعائد توزيع 2% في العام المالي 2021/2022.