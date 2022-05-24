«سيجما كابيتال» ترصد استفادة «جي بي أوتو» من تحويل بعض إنتاج وكلاء السيارات الأجنبية لأسواق خارجية

سلطت وحدة بحوث بنك الاستثمار “سيجما كابيتال” الضوء على تقرير نشرته “المال” مؤخرا حول قرار بعض شركات السيارات الأجنبية وقف التصدير لمصر، ومدى تاثيره على شركة جي بي أوتو غبور لصناعة السيارات المقيدة في البورصة المصرية.

يذكر أن “المال” نشرت، قبل أيام، تقريراً اخباريا يؤكد أن 8 شركات سيارات أجنبية قد قررت وقف توريد إنتاجها لوكلائها فى مصر بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية والإجراءات الاحترازية للدولة في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وترى وحدة بحوث “سيجما كابيتال”، في ورقة بحثية مقتضبة وصلت “المال”، أن هذا الإجراء قد يكون له تأثير إيجابي على غبور اوتو في حالة أن قامت شركات السيارات الأجنبية بتحويل إنتاجها التصديري إلى بلدان أخرى بخلاف مصر.

وأوضحت أن الإجراء قد يؤدي إلى نقص المعروض من السيارات فى السوق المصري إذا أوقفت هذه العلامات التجارية الأجنبية شحناتها إلى مصر، مما قد يزيد يرفع الطلب على قطاع سيارات الركاب لشركة جي بي أوتو.

وتعتقد “سيجما كابيتال” أن شركة غبور أوتو قد تكسب حصة سوقية أكبر فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لأرقام مجلس معلومات سوق السيارات (AMIC) ، تستحوذ شركات فيات وبيجو وستروين على حصة سوقية فى السوق المصرية قدرها 15.4% من إجمالي الأحجام المباعة في الربع الأول من عام 2022.

وفنيا، ترى “سيجما كابيتال” أن هناك مستهدف هبوطي للسهم قرب مستوى 3.10 جنيه، ومن ناحية أخرى إختراق السعر لمنطقة المقاومة عند 4.20 جنيه سيكون بمثابة فشل للسيناريو الهبوطي.

يشار إلى ان قرارت الكيانات الاجنبيه ستحول ماركات السيارات الأجنبية إنتاجها التصديري إلى أسواق أخرى بدلا من مصر.

في الوقت نفسه، سوف تشهد السوق توقف عدد من ماركات السيارات الأجنبية عن أنشطتها التصديرية لمصر في يونيو ويوليو المقبلين، وذلك بسبب أن الوكلاء المصريين المحليين قد عجزوا عن سداد مستحقات الشركات الأجنبية مقابل شحناتهم من السيارات.

يذكر أن شركات السيارات الأجنبية التي ستوقف صادراتها إلي السوق المصرية هم: فولكس فاجن، ستروين، سكودا، سيات، أودي، بيجو، فيات، دي إس.