«سيجما كابيتال» تخفض القيمة العادلة لسهم «السويدي إليكتريك» إلى 9.75 جنيه وتوصي بالشراء

أعلنت وحدة بحوث شركة سيجما كابيتال المالية إعادة تقييم سهم شركة السويدي إليكتريك بتخفيض القيمة العادلة من 14.2 إلى 9.75 جنيه، مع توصية بالشراء.

وقالت “سيجما”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، ان اعادة التقييم تمت بناء على الأحداث العالمية الأخيرة وتعطل سلاسل التوريد.

واوضحت الورقة البحثية أن متوسط مضاعف الربحية للشركة يبلغ 2.9 مرة خلال 2022 مقارنة بمتوسط آخر 4 سنوات والذى يبلغ 7.4 مرة.

وأشارت إلى أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عن ذلك من اضطراب في سلاسل التوريد، اذ أدى هذا الأمر إلى زيادة كبيرة في تكلفة المواد الخام وتلى ذلك حدوث مشكله في السيولة لشركة السويدي.

ووفقًا لذلك، قررت إدارة الشركة عدم دفع توزيعات أرباح للمساهمين عن عام 2021 لتمويل عمليات رأس المال العامل، اعتمدت إدارة الشركة على الديون التي قفزت لتصل إلى 21.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.

تأثير انخفاض قيمة الجنيه على عمليات الشركة

تعتقد “سيجما” أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى سيكون له تأثير ايجابى على ايرادات شركة السويدي إليكتريك حيث تستحوذ التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية (الدولار/اليورو) لشركة السويدي على ما يقرب من 80% من اجمالي التدفقات النقدية، ومع ذلك فإن الشركة لديها صافي التزامات أجنبية بما يعادل 1.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.

تطور حجم مبيعات الشركة وزيادة قيمة المشروعات المتعاقد عليها خلال عام 2021

تجاوز حجم مبيعات الشركة مستويات ما قبل الوباء في قطاع الكابلات وقضبان النحاس والمحولات، وفي الوقت ذاته نجد ان الصلب الخام والعدادات مازالوا يعانون.

شهد قطاع مشروعات المقاولات تنفيذ عمليات قياسية بقيمة 25.4 مليار جنيه في عام 2021 ارتفاعًا من 19.1 مليار جنيه و 22.8 مليار جنيه خلال عامى 2019 و 2020 على التوالي.

وقد حققت الشركة إيرادات قطاع مشروعات المقاولات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 24% خلال الفترة 2018-2021.

نتوقع تخفيف حدة التوترات العالمية ابتداءٌ من عام 2023

توقعت “سيجما” حدوث انخفاض بنسبة 7% على أساس سنوي في أحجام مبيعات قطاع الأسلاك والكابلات خلال عام 2022 ، ثم قد نشهد تحسناً طفيفاً بدءاً من عام 2023 وذلك على أمل تخفيف حدة التوترات العالمية وعودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي.

كما رجحت أيضًا حدوث زيادة سنوية بنسبة 6% في إيرادات قطاع مشروعات المقاولات على مدى السنوات الأربع المقبلة ، حيث أن شركة السويدي إليكتريك لديها محفظة مشروعات متعاقد عليها تصل قيمتها إلى 73 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.

وفقًا لذلك، توقعت “سيجما” تحقيق الشركة معدل نمو سنوي مركب لمدة 6 سنوات بنسبة 5% و 9% في الإيرادات وصافي الربح على التوالي خلال الفترة 2021-2027.