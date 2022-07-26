«سيجما كابيتال» تخفض القيمة العادلة لسهم مستشفى كليوباترا إلى 4.56 جنيه وتوصي بالشراء

خفضت وحدة بحوث شركة “سيجما كابيتال” المالية القيمة العادلة لسهم لمجموعة مستشفيات كليوباترا من 6.79 إلى 4.56 جنيه للسهم الواحد، مع توصية بالشراء.

وقالت “سيجما”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، إن التخفيض قد جاء نتيجة ارتفاع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للمجموعة في أعقاب التأثير السلبى للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

دوافع وأسباب نمو الإيرادات

توقعت “سيجما” أن ترتفع إجمالي إيرادات مستشفي كليوباترا بنسبة 15.2% في عام 2022 وبمعدل نمو سنوي مركب لمدة 6 سنوات بنسبة 17.4% خلال الفترة 2021-2027.

وأشارت إلى ان الايرادات المتوقعة تاتي على خلفية عدة عوامل :(1) نسبة الإيراد لكل مريض، (2) عدد الحالات التي يتم خدمتها، والزيادة المتوقعة في سعر الخدمة المقدمة (وبحسب إدارة المستشفى، فإن الأسعار سوف تزيد بنسبة 7% خلال عام 2022).

وتعتقد “سيجما” أن إيرادات مستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى الشروق ومستشفى النيل بدراوي ستنمو بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 6 سنوات بنسبة 21.7% و 18.4% و10.0% على التوالي خلال فترة 2021-2027.

ارتفاع تكلفة التشغيل

رجحت أن ترتفع تكلفة التشغيل بسبب زيادة أسعار المستلزمات الطبية بنسبة 15.9% على أساس سنوي وفقا لتوقعاتنا خلال عام 2022 وبسبب ارتفاع معدلات التضخم.

وجدير بالذكر أن مستشفي كليوباترا تحصل على معداتها ومستلزماتها الطبية من وكيل محلي يقوم باستيرادها من الخارج. وفقًا لذلك، فاننا نعتقد أن انخفاض الجنيه سيؤثر إلى حد ما سلبا على مستشفي كليوباترا.

عودة العمليات التشغيلية إلى ما قبل الكورونا

كان لفيروس كورونا تأثير سلبي على قطاع الرعاية الصحية، حيث كان لدى الزوار بعض المخاوف من احتمال الإصابة بفيروس كورونا أثناء زيارتهم للمستشفيات.

وتعرضت مستشفى كليوباترا لتحدي فيروس كورونا المستجد، خاصة في عام 2020، وقد تراجع عدد العمليات الجراحية بنسبة 23.4% على أساس سنوي، حيث وصل إلى 29.8 ألف في عام 2020، بينما بدأ عدد العمليات الجراحية في العودة إلى مستوى ما قبل كورونا في عام 2021. وقد ارتفع عدد العمليات الجراحية ، ووصل إلى 34.9 ألف (+17.1% على أساس سنوي) في عام 2021.

وجدير بالذكر، أن إدارة مستشفي كليوباترا قد قامت بتشغيل / تخصيص مستشفى الكاتب ومستشفى كوينز لعلاج حالات الكورونا خلال عام 2020.

وقد سمح ذلك لمستشفي كليوباترا أن يسيطر على معدلات العدوى داخل منشآته مما منح المرضى الثقة لطلب العلاج في الفروع/ المرافق الأخرى الخاصة بالمستشفي.

الاستفادة من برنامج الرعاية الصحية

لقد عانى قطاع الرعاية الصحية من ندرة الأسرة و تدني جودة الخدمات، فضلا عن ارتفاع معدل الزيادة السكانية المتوقع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.1% خلال الفترة 2021-2027 وفقا لإحصائيات (ستاتيستا) نتيجة لذلك، تعمل مستشفيات كليوباترا حاليا في قطاع يعاني من نقص الخدمات والذي عانى من جائحة كورونا.

وتشجع الحكومة حاليا القطاع الخاص وتحثه على بناء مستشفيات جديدة لخدمة عدد السكان المتزايد، علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على خطة طموحة تنقسم إلى 6 مراحل، والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول عام 2032. والغرض الرئيسي من هذه الخطة هو توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين المصريين.

وقد تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في أربع محافظات بتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه مصري.

تعتقد “سيجما” أن مجموعة كليوباترا ستلعب دورا محوريًا في هذا البرنامج الحيوي الذي يخدم عددا كبيرا من المرضى ، والذي سيؤدي إلى تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين.

توسيع وزيادة الوجود الجغرافي

تبنت مستشفي كليوباترا استراتيجية تهدف إلى فتح فروع للمستشفى فى المناطق المحرومة من الخدمات الطبية وذلك بسبب وجود العديد من المرضى بها.

تخطط إدارة الشركة لتوسيع وجودها الجغرافي في المناطق والمدن الجديدة المحرومة من الخدمات الطبية مثل القاهرة الجديدة و 6 أكتوبر من خلال إنشاء مستشفيات أو مراكز طبية أو عيادات.

يتمتع المرضى الذين يعيشون في هذه المدن بقوة شرائية عالية ، بينما يعانون من نقص في الخدمات عالية الجودة.

نعتقد أن مستشفي كليوباترا قد تكون مهتمة بافتتاح مستشفى جديد في العاصمة الإدارية الجديدة بمجرد أن تصبح منطقة مأهولة. بناءًا على خطة الحكومة ، سينتقل 5 ملايين مواطن إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة.

اتفاقية جديدة لتجهيز وتشغيل مستشفى سكاي

وقعت مستشفي كليوباترا اتفاقية شراكة مع ثلاث شركات بترول حكومية ، والتي بموجبها ستقوم مستشفيات كليوباترا بتجهيز وتشغيل مستشفى سكاي ، الواقعة في منطقة التجمع الخامس بشرق القاهرة ، لمدة 27 عاما تبدأ من تاريخ التوقيع.

ومن المتوقع أن تضيف مستشفى سكاي 200 سرير في عام 2024 إلى محفظة كليوباترا الحالية التي تتكون من 782 سريرا و 19 سريرا في مركز التلقيح الاصناعي.

وقد دخلت مستشفي كليوباترا في اتفاقية لاستكمال تصميم مستشفى سكاي وأثاثها ومعداتها وتشغيلها.

تتوقع إدارة المستشفي استثمارا أوليا يتراوح بين 500-700 مليون جنيه مصري.

ستدفع مستشفي كليوباترا نسبة مئوية من الإيرادات لشركات البترول الثلاث التي تديرها الدولة بنسبة تبدأ من 2% وستزيد تلك النسبة لتصل إلى 4% في نهاية مدة العقد.

سيتم دفع هذه النسبة كل عام ، بينما النسبة المتبقية سيتم توجيها إلى مجموعة مستشفيات كليوباترا. تتوقع مستشفي كليوباترا أن تحقق مستشفى سكاي ايرادات مقاربة لإيرادات مستشفى النيل بدراوي.