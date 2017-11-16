سيجما ترجح إبقاء المركزي على أسعار الفائدة

مصطفى طلعت رجح تقرير بحثي صادر عن شركة "سيجما كابيتال" للبحوث، أن تبقي لجنة سياسات البنك المركزي في اجتماعها، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة على الودائع، والإقراض، والعمليات بلا تغيير عند 18.75%، و19.75%، 19.25% على التوالي. وتوقعت "سيجما"، في ورقة بحثية حديثة حصلت عليها "المال"، أن يتم الإبقاء ع

مصطفى طلعت

رجح تقرير بحثي صادر عن شركة “سيجما كابيتال” للبحوث، أن تبقي لجنة سياسات البنك المركزي في اجتماعها، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة على الودائع، والإقراض، والعمليات بلا تغيير عند 18.75%، و19.75%، 19.25% على التوالي.

وتوقعت “سيجما”، في ورقة بحثية حديثة حصلت عليها “المال”، أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى بداية العام المقبل، على أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في خفض أسعار الفائدة تدريجياً بوتيرة أبطأ بكثير من الزيادة الأولية.

وأرجعت المذكرة البحثية اتجاه اللجنة لتثبت الفائدة إلى 3 عوامل الأولى، أن الانخفاض الضعيف في معدل التضخم في أکتوبر لم يکن قوی بما يکفي لدفع لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة.

وسجلت نسب التضخم في أكتوبر الماضي معدلات 31.8%، مقارنة بـ 32.9% في سبتمبر، حسب ما أظهرته النشرة الشهرية للتضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وترى سيجما أن القطاع المصرفي لا يزال يتوافر به فائض من السيولة يمکن أن يُعيق قدرة السياسة النقدية علی التأثير علی الطلب علی القروض في حالة خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد أزمة القروض التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة السابقة.

أما العامل الثالث والأخير الذي يرجح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها، فهو إن الحكومة قد لا تكون مستعدة حتى الآن لخروج لاستثمارات الأجنبية التي بلغت ذروتها.

وتطبق الحكومة حاليًا برنامج إصلاح اقتصادى واسع النطاق، لإعادة التوازن للاقتصاد الكلى، وتعزيز المالية العامة، بدأت الجولة الأولى منه العام المالى الماضي 2016 – 2017، عبر تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الكهرباء والطاقة.