«سيجما» تخطف صدارة تنفيذات بورصة النيل الشهر الماضي (جراف)

تصدرت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية ترتيب شركات السمسرة بتداولات بورصة النيل خلال شهر أغسطس الماضي، بحصة سوقية 6.2%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية جاءت في المركز الثاني بحصة سوقية 5.7%، وثالثًا جاءت حلوان لتداول الأوراق المالية بحصة 5%.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جماعية بتعاملات شهر أغسطس، بينما تصدَّر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” مشهد الصعود.

وسجل المؤشر السبعيني ارتفاعًا بنحو 18%، مغلقًا عند مستوى 2201 نقطة، تلاه المؤشر المئوي الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 15.19%، عند مستوى 3153 نقطة،

وكان الأخير في الارتفاعات المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 5.61% مغلقًا عند 9998.6 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 8.18%، رابحًا 51.8 مليار جنيه، مغلقًا عند مستويات 685.2 مليار جنيه، مقارنة بـ633.4 مليار جنيه، في إغلاقات يوليو.

وأكد خبراء سوق المال، لـ“المال”، أن الحراك الإيجابي الذي شهدته السوق، الشهر الماضي، جاء بدعم تغيير عدد من القيادات في الجهات المالية.

وشهدت البورصة المصرية عدة تغيرات في أغسطس الماضي، حيث تولَّى رئيسها السابق رئاسة هيئة الرقابة المالية، وحل محله في رئاسة البورصة المصرية رامي الدكاني،

كما تم تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال رئيس البنك المركزي المصري، بدلًا من طارق عامر.