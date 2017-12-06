سيجما : اختطاف وكالة بيجو يعصف بإيرادات العربية للاستثمارات

ورقة بحثية: "بيجو" أسهمت بـ65% من إيرادت "القابضة" آخر 3 سنواتمصطفى طلعتقالت بحوث شركة "سيجما" لتداول الأوراق المالية إن توقف شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة عن أعمال توزيع السيارات يحمل أثرًا كبيرًا على إيرادات الأخيرة، رغم إعلان العربية للاستثمارات بعض الخطط ا

ورقة بحثية: “بيجو” أسهمت بـ65% من إيرادت “القابضة” آخر 3 سنوات





مصطفى طلعت

قالت بحوث شركة “سيجما” لتداول الأوراق المالية إن توقف شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة عن أعمال توزيع السيارات يحمل أثرًا كبيرًا على إيرادات الأخيرة، رغم إعلان العربية للاستثمارات بعض الخطط التوسعية في عدد من الأنشطة الأخرى، بخلاف السيارات.

ورأت “سيجما”، في ورقة بحثية، أن شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات التابعة والتي واجهت مؤخرًا إنهاء التعاقد مع بيجو العالمية تعد مركز إيرادات الشركة في قطاع مبيعات السيارات والإيجارات، إذ تسهم بحوالي 65% بالمتوسط من إجمالي إيرادات الشركة القابضة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت الورقة البحثية، التي حصلت عليها “المال”، أن العربية للاستثمارات شركة متنوعة الأنشطة حيث تقسم إيراداتها إلى ثلاثة قطاعات هي مبيعات السيارات، والإيجارات، والمقاولات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى متعلقة بشكل كبير بأنشطة الخدمات المالية.

وكانت شركة “بى إس إيه”- مالكة العلامة التجارية بيجو- قد أخطرت شركة العربية للاستثمارات فى 19 نوفمبر الماضي بعدم رغبتها فى تمديد التوكيل القائم بينهما منذ سنوات، وتبعها إعلان “بي إس إيه”، في 22 الشهر الماضي، عن استحواذ تحالف “المنصور للسيارات وسكوب الإماراتية”، على وكالة بيجو بمصر.

وكان حازم شوقى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، قد قال، في حوار، لـ”المال”، مؤخرًا، أن العربية للاستثمارات تقوم بإعادة هيكلة لإدارتها، موضحًا أن الشركة تخطط لاستثمار 200 مليون جنيه على شقين، الشق الأول يتضمن تمويل توسعات شركات المقاولات والبنية الأساسية.

وأكد شوقي أن التوسعات تتمثل في قيام شركة مصر للمشروعات الميكانكية والكهربائية بإنشاء مصنع متخصص فى مدخلات الطاقة الكهربائية، كما تركز خطة الشركة على إضافة خط إنتاج جديد لشركة طوبلات للإنتاج المعمارى، بالإضافة إلى زيادة رءوس أموال كل من شركة الصعيد للتأجير التمويلى ورواج لتجارة السيارات.

على الصعيد نفسه أكد لطفى منصور، رئيس قطاع المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع والصيانة بالمنصور للسيارات، لـ”المال” مؤخرًا، أن تحالف المنصور وسكوب الإماراتية يبرم عقد وكالة بيجو الفرنسية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التحالف الجديد بصدد تأسيس شركة منفصلة تختص بإدارة وكالة بيجو الفرنسية.

يشار إلى أن العربية للاستثمارات تمتلك مجموعة من الشركات تعمل فى مختلفة القطاعات، مثل: شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية “كهروميكا”، وشركة طوبلاط للإنتاج المعمارى، والصعيد للتأجير التمويلى، وراوج لتجارة السيارات، ورواج للمشروعات العقارية والتجارية.