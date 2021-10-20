سيجما: أقساط التأمين العالمية تتجاوز المؤشرات السلبية وتتجه نحو النمو خلال العامين الحالى والمقبل (جراف)

كشف تقرير سيجما الصادر عن شركة سويس رى لإعادة التأمين أن قطاع التأمين على مستوى العالم يتجه نحو الانتعاش خلال العامين الحالى والمقبل، وأكد التقرير أن الانتعاش الاقتصادي قائم وسيكون النمو العالمي مرتفعا تاريخيا العام الحالى ، حيث يتعافى الاقتصاد العالمي بقوة من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″وذلك فى السرعة فى نشر اللقاحات والتحفيز المالي على نطاق واسع ، بما في ذلك التحويلات المباشرة للأفراد والشركات.

تحول فى نمو اقساط التأمين العالمية والناتج المحلى

وأوضح تقرير سيجما الصادر عن سويس رى لإعادة التأمين أن معدل النمو فى قطاع التأمين سيتحول من المؤشرات السلبية التى كانت فى 2020 عالميا إلى مؤشرات إيجابية بنهاية العام الحالى ، متوقعا ارتفاعًا تاريخيًا فى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 5.8٪ في عام 2021 بعد الانكماش بنسبة 3.7% في عام 2020. وهذا يعكس نموًا قويًا في الولايات المتحدة (6.5٪) والصين (8.3٪) ،مدفوعًا باستهلاك الخدمات .

الجراف التالى يوضح معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحالية والمتوقعة خلال العامين المقبلين فى الأسواق المتقدمة (النسبة مئوية).

الجراف التالى يبين معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحالية والمتوقعة خلال العامين المقبلين فى الأسواق الناشئة (النسبة مئوية).

وأكد التقرير أنه مع ذلك ، فإن عدم اليقين حول ظهور المزيد من متغيرات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” القابلة للانتقال وقدرة اللقاحات على الحفاظ على الوباء تحت السيطرة يشير إلى أن الانتعاش قد يكون أكثر تفاوتًا، سوف يستفيد الطلب على التأمين من زخم النمو ، ولكن بيئة تضخم أكثر حزما هي مصدر قلق.

الجراف التالى يوضح معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحالية والمتوقعة خلال العامين المقبلين فى العالم (النسبة مئوية).

زيادة الاهتمام بالرقمنة وتغير المناخ

وأوضح أن صناعة ستتحول قريبًا إلى ضبط أوضاع المالية العامة ، ومشيرا إلى أن السياسة المثلى يجب أن تأخذ نظرة بعيدة المدى في مجالات مثل الرقمنة وتغير المناخ وعدم المساواة في الدخل ، وسوف ينمو الطلب على التأمين بمعدل يفوق 3.3٪ هذا العام.

الجراف التالى يبين معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحالية والمتوقعة خلال العامين المقبلين فى الصين (النسبة مئوية).

وتوقع التقرير أن ينمو الطلب العالمي على التأمين بمعدل أعلى من 3.3٪ في عام 2021 و 3.9٪ في عام 2022 ، مع توقع انتعاشًا أسرع بكثير من الأزمة المالية العالمية من 2008، خاصة في الأنواع التجارية للتأمين على الممتلكات والمسئوليات ، ستدفع الأقساط بنسبة 10٪ أعلى من مستويات ما قبل أزمة وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” هذا العام وترفع سوق التأمين العالمي إلى أكثر من 7 تريليون دولاربحلول نهاية عام 2022.

الجراف التالى يوضح معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحالية والمتوقعة خلال العامين المقبلين فى الأسواء الناشئة باستثناء الصين (النسبة مئوية).

سيجما – انخفاض أقساط قطاع التأمين عالميا فى 2020

ووفقا للتقرير ففي عام 2020 ، انخفضت أقساط التأمين الحقيقية العالمية بنسبة 1.3٪ ، حوالي ثلث انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. كما هو متوقع ، حافظت الأقساط بشكل أفضل في الأسواق الناشئة (+ 0.8٪) من الأسواق المتقدمة (‒1.8٪) ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قوة الصين (3.6٪).

الجراف التالى يبين معدلات نمو إجمالى أقساط التأمين المكتتبة الحالية والمتوقعة خلال العامين المقبلين فى الأسواق المتقدمة (النسبة مئوية).

الجراف التالى يوضح معدلات نمو إجمالى أقساط التأمين المكتتبة الحالية والمتوقعة خلال العامين المقبلين فى الأسواق الناشئة (النسبة مئوية).

وأضاف تقرير سيجما الصادر عن شركة سويس رى لإعادة التأمين أن زيادة الوعي بالمخاطر و التسارع في الرقمنة يوجه الاتجاهات الهيكلية للتأمين، وعزز الوباء تحولات إيجابية في نموذج التأمين وارتفاع كبير في الوعي بالمخاطر كمحرك قوي للطلب على التأمين الطبى العالمى وارتفعت أقساط التأمين على الحياة من نوع الحماية بنسبة 1.9٪ و 1.7٪ على التوالي في عام 2020.

الجراف التالى يبين معدلات نمو إجمالى أقساط التأمين المكتتبة الحالية والمتوقعة خلال العامين المقبلين فى العالم (النسبة مئوية).

سويس رى – على شركات التأمين التوسع فى الرقمنة

ولفت التقرير الصادر عن سويس رى إلى أنه على الرغم من التباعد الاجتماعي الذي يؤثر على التوزيع. وجد استطلاع المستهلكين الذي أجرته سويس رى لإعادة التأمين في 12 سوقًا من أسواق آسيا والمحيط الهادئ في أوائل عام 2021 أن الكثيرين يشعرون بعدم التأمين الكافي ويهدفون إلى شراء المزيد من الحماية ، لنسبة للشركات أيضًا قد أدى الاضطراب الناجم عن الأوبئة إلى زيادة الوعي بسلسلة التوريد والإنترنت والمخاطر. التحول الثاني هو تسارع الطلب على التعامل عبر الإنترنت.

الجراف التالى يوضح معدلات نمو إجمالى أقساط التأمين المكتتبة الحالية والمتوقعة خلال العامين المقبلين فى الصين (النسبة مئوية).

وأكد التقرير أن شركات التأمين تحتاج لتقديم المشاركة الرقمية في جميع نقاط الاتصال حيث يتنافسون مع لاعبين جدد غير تقليديين يدخلون سوق التأمين على المستهلك، والتضخم هو خطر رئيسي متوسط الأجل لشركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات ، والتضخم هو أحد المخاطر الرئيسية متوسطة الأجل في التأمين على الممتلكات والمسئوليات.

الجراف التالى يبين معدلات نمو إجمالى أقساط التأمين المكتتبة الحالية والمتوقعة خلال العامين المقبلين فى الأسواق الناشئة ما عدا الصين (النسبة مئوية).