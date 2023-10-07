«سيتي فارم» تخطط للتوسع بمجال استصلاح الأراضي وتصدير الحاصلات الزراعية

تخطط شركة سيتى فارم للتوسع فى مجال استصلاح الأراضى وزراعتها بالمحاصيل والمنتجات التى تصدرها للأسواق الأمريكية، كما تطمح لزيادة تلك الحصيلة إلى 50 مليون دولار بنهاية العام الجارى مقارنة بـ 35 مليونا فى 2022.

قال محمود لمعي، الرئيس التنفيذى لشركة سيتي فارم، إن شركته بدأت عملها فعليا فى توريد المنتجات بداخل السوق الأمريكية منذ عام 2021، وحينها حققت مبيعات سنوية بلغت 28 مليون دولار، ارتفعت إلى 35 مليون دولار فى عام 2022، وهو ما دفعها لزيادة مستهدفات العام الجاري، فى ظل الإقبال اللافت على المنتجات.

تواجد قوى فى بعض الولايات

وأوضح أن الشركة تعمل فى مجال تصدير المنتجات الزراعية المصرية لداخل الأسواق الأمريكية المختلفة، ولديها تواجد قوى فى ولايات نيويورك ونيوجيرسى وفلوريدا وشيكاغو وتكساس وميتشجان.

وأشار لمعي إلى ان سيتي فارم تورد عدة منتجات زراعية لأسواق امريكا أبرزها الملوخية والبامية والقلقاس والفول الأخضر، السبانخ والفلافل والفاصوليا الخضراء، وورق العنب، بخلاف العصائر المعبأة والبسلة

وأكد سيطرة العملاء العرب والمصريين على النسبة الأكبر من المبيعات بداخل السلاسل التجارية الشهيرة بالولايات المتحدة، فيما هناك اقبال من بعض جنسيات أخرى لشراء سلع تعتبر شعبية فى مصر على غرار الفلافل والملوخية والبسلة.

خطة للوجود فى الخليج وأوروبا

ونوه إلى ان الشركة بصدد أجراء خطة توسعية طموح تستهدف من خلال التواجد فى الأسواق الاوروبية والخليجية فى الفترة القادمة استناداً لجودة المنتج المصرى بخلاف استغلال تواجدها اللافت فى السوق الأمريكية.

وأوضح أن شركته تملك أذرع تابعة فى السوق المصرية لديها أراضى زراعية بمساحة 120 فدان فى محافظة المنوفية يتم زراعتها بعدة محاصيل زراعية بهدف تأمين المادة الخام اللازمة للتصدير، فيما تدرس وبقوة زيادة تلك المساحة عبر شراء أراضى جاهزة للاستصلاح وزراعتها لاحقاً لرفع الطاقة الانتاجية.

وذكر أن سيتي فارم منفتحة على اضافة أى سلع أو منتجات مصرية شهيرة ترغب فى التواجد بالأسواق الخارجية وعلى سبيل ذلك يتم تصدير المخللات والفاكهة المجففة، بخلاف بعض العلامات التجارية الشهيرة من السناكس والطحينة والحمص بخلاف البهارات والمشروبات الساخنة.

الطاقة الإنتاجية

وقال لمعي إن الطاقة الانتاجية الاجمالية التى يتم تصديرها من مصر تقارب 1300 طن سنوياً، وسوف يتم العمل على زيادة تلك الكمية، نظراً تماشياً مع سياسة الحكومة لزيادة قيمة وكمية الصادرات باعتبارها مورد هام للعملة الأجنبية.

وأفاد بان سيتي فارم تعتمد على موانئ الاسكندرية ودمياط فى تصدير المنتجات لأمريكا، والتى يتم استقبالها فى موانئ نيويورك ونيوجيرسى وفلوريدا.

250 مليون دولار إجمالى الاستثمارات

وأوضح أن الاستثمارات الاجمالية لسيتى فارم تلامس 250 مليون دولار ممثلة فى المبيعات السنوية والاصول التابعة لها من جانب النقل.

وأضاف أن الشركة لديها علامة تجارية منفصلة للعصائر المعلبة تقوم بتصنيعها لدى الغير فى أحد المصانع المتخصصة بمدينة السادات، وكلنها تدرس انشاء مصنع لها لتقديم تلك الخدمة فى ضوء الطلب المتزايد على المنتجات خارجياً.

جدير بالذكر أن أحدث البيانات الصادرة عن السلطات الأمريكية أظهرت ارتفاع الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى نحو 345 مليون دولار خلال عام 2022، جاء في مقدمتها الرخويات والخضروات والفاكهة المجففة خاصة الفراولة.

مزيد من فرص التصدير

وأكد أن الشركات المصرية لديها فرص تصديرية متاحة بالسوق الأمريكية على رأسها الموالح والعصائر وزيت الزيتون والخرشوف.

ويُعد السوق الأمريكى من أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية حيث أحتل السوق الأمريكى المركز الثانى فى ترتيب أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية عام 2022 من إجمالى الصادرات المصرية والتى بلغت 4.2 مليار دولار فى نفس العام.

المنتجات المطلوبة للتصدير

ورأي أن الزيادة في حجم الصادرات يأتي من التوسّع في تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، والترويج فى الأسواق الخارجية مع التوجّه نحو أسواق في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة.

وأكد رئيس سيتي فارم أن خطة التنمية الاقتصادية تطرقت إلى هذا الأمر، وهذا يعود لأهمية التوسع في الصادرات الزراعية وما سيوفره من عملة صعبة للدولة في قطاع من القطاعات التي تتميز بها مصر ، في حين ان التوسع في الصادرات يفتح آفاق جديدة وزيادة توفير فرص العمل سواء المباشر او غير المباشر.